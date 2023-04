Cauã Reymond fala sobre o fim do casamento com Mariana Goldfarb

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond se pronunciou, na tarde desta quarta-feira (19), sobre o término do relacionamento com Mariana Goldfarb. Em post no Instagram, o artista reforçou que o casamento chegou ao fim e que prefere evitar mais comentários, por ter "um perfil mais reservado". A notícia tinha sido anunciada, mais cedo, pela própria Mariana nas redes sociais.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", disse ele.

"Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", completou Reymond.

O casal estava junto desde 2016 e firmaram matrimônio em abril de 2019, em uma cerimônia íntima para familiares e poucos amigos.