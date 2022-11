Ceasa Goiás realiza 2ª edição da Festa do Pequi

A Festa do Pequi chega a 2ª edição nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás). Para a alegria daqueles que não abrem mão do saboroso fruto amarelo do Cerrado, o evento começa nesta terça-feira (29/11), às 9h, com apresentação da Orquestra de Violeiros de Goiás.

Entre as atrações culturais e folclóricas estão o grupo de Catira da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia e Banda Lira Jaraguense. A festa conta ainda com a Folia de Reis da cidade de Jesúpolis e saudação à coroa do Divino da cidade de Jaraguá.

Para o presidente da Ceasa-GO, Jadir Lopes de Oliveira, a Festa do Pequi é importante para que Goiás tome posse da “cultura pequizeira”. “Podemos até não produzir em Goiás todo o pequi que chega à Ceasa, porém, o mais importante é que nós comercializamos mais do que qualquer central e aqui recebemos o supra sumo do fruto do país”, diz Jadir.