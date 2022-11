Celebridades reforçam especiais do SporTV durante a Copa do Catar

Debates, análises, descontração e bom-humor têm espaço garantido no SporTV durante a Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo (20), com o jogo de abertura envolvendo os donos da casa e o Equador, a partir de 13 horas (de Brasília). No mesmo dia, estreiam as versões especiais para o torneio de dois programas do canal.

Logo depois da partida, entra no ar o Troca de Passes, apresentado por Felipe Diniz com comentários de Barbara Coelho, Carlos Eduardo Mansur e Elano, ex-jogador da seleção brasileira e atualmente treinador. À noite, um quarteto que promete abalar as estruturas se reúne para comandar o Tá na Copa. Magno Navarro e Igor Rodrigues estarão muito bem acompanhados pelo folclórico ex-jogador Aloísio Chulapa e pela atriz Deborah Secco.

“Essa mistura é bem o que é a Copa do Mundo. É o encontro de várias culturas, várias histórias diferentes. O resultado será incrível. Cada um fala uma língua e todo mundo se entende”, brinca Magno Navarro, que está à frente do Tá Na Área com Igor Rodrigues há exatos dois anos. “Obviamente, a temática de Copa do Mundo tomará conta do programa.

Além de quadros que já temos no dia a dia, teremos outros novos, focados na Copa. Estamos apostando muito na resenha com o público fora do estúdio. Eu e Magno estaremos na rua, em contato com o público para trazer o diferente, o nosso olhar. A nossa proposta com o Tá na Copa é estar um pouquinho mais junto da galera”, avisa Igor.

Deborah Secco e Aloísio Chulapa reforçam o time do Tá na Copa com a missão de trazer ainda mais irreverência e momentos divertidos para as noites no SporTV. “Vai ser um estouro. É a primeira vez que vou participar de uma Copa do Mundo. Esse quarteto vai ser sensacional. Pra mim será uma honra, uma alegria muito grande”, afirma o ex-jogador, campeão mundial com o São Paulo em 2005.

“O convite para participar do programa foi uma surpresa. A Copa traz a sensação de que todo brasileiro vira entendedor de futebol e também mais amor. As pessoas ficam mais receptivas umas com as outras”, frisa a atriz, que deve atuar também nas esquetes já famosas que Igor e Magno costumam produzir para o Tá Na Área. “Estou aqui para o que der e vier”, conta a atriz.

Logo depois da última partida do dia no Catar entra no ar o Troca de Passes. O programa terá entrevistas coletivas dos treinadores, dos atletas na zona mista, e uma análise aprofundada dos fatos mais marcantes do dia no torneio. Apresentadora do Esporte Espetacular nas manhãs de domingo na TV Globo, Barbara Coelho está empolgada com a função de comentarista que terá no programa comandado por Felipe Diniz.

“O Troca de Passes será o primeiro programa pós-jogos. Ele vai abrir o debate do canal. Nossa ideia é conversar sobre as partidas do dia. Vamos fazer quadros específicos e analisar o desempenho tático dos jogadores e das equipes. Também teremos entradas ao vivo do Catar com a nossa equipe que está lá, que participou da transmissão. Teremos uma dinâmica totalmente voltada para a Copa, mas com a mesma pegada de debate que caracteriza o programa. Estou muito feliz de ser uma das comentaristas dessa mesa”, diz Barbara Coelho.

Para acrescentar ainda mais ao debate, a experiência de quem já disputou uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Elano, que defendeu a amarelinha por sete anos e participou do Mundial em 2010, é um reforço de peso nas análises do programa.

“O Troca de Passes sempre esteve muito presente na minha vida, pelas análises e profundidade, que refletem na forma como eu penso o futebol. Fico feliz com essa oportunidade de poder contribuir ao debate, de poder levar um pouco da minha experiência na seleção brasileira e da minha vivência como treinador. Vai ser um grande aprendizado e um prazer enorme fazer parte desse timaço que que conhece muito de futebol”, explica o treinador.

A estreia dos dois programas acontece no próximo (20), no mesmo dia em que a Copa do Mundo começa. O Troca de Passes entra no ar às 15 horas, logo depois de Catar x Equador. Já o Tá na Copa estreia às 19 horas. Durante o torneio, com o último jogo do dia sendo o das 16 horas, os horários passam a ser, respectivamente, 18 horas e 22h30.