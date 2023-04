Chico Buarque ganha prêmio Camões em Portugal

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Quatro anos depois de ter sido anunciado vencedor, Chico Buarque recebeu o prêmio Camões, maior láurea da literatura em língua portuguesa, das mãos do presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva (PT).

A cerimônia, que contou com também com a presença do primeiro-ministro luso, António Costa, e de personalidades da cultura e da política lusófonas, aconteceu na tarde desta segunda-feira (24) no Palácio de Queluz, em Portugal.

Escolhido por unanimidade do júri em outubro de 2019, o cantor e compositor ainda não havia recebido o prêmio devido à oposição do então presidente Jair Bolsonaro (PL) em assinar o diploma oficial da láurea, oferecida em conjunto pelos governos de Portugal e do Brasil.

Após a vitória do cantor, Bolsonaro disse que "até 31 de dezembro de 2026," assinaria o diploma", fazendo alusão à ideia de que seria reeleito.

Chico Buarque rebateu então que se sentia "duplamente premiado" por não ter a assinatura de Bolsonaro no documento.

Pouco depois de ser eleito presidente, em viagem a Portugal em novembro, Lula anunciou a intenção de retornar ao país para entregar o diploma ao cantor.

A ausência de cerimônia de premiação, no entanto, não impediu o pagamento dos 100 mil euros (cerca de R$ 540 mil) concedidos ao vencedor, que Chico já recebeu.

O imbróglio com o diploma de Chico Buarque, no entanto, provocou uma espécie de fila de espera entre os laureados dos anos subsequentes, que também ainda não tiveram direito às solenidades para receber o prêmio.

Oficializado em 1988, o prêmio Camões foi idealizado para destacar autores em língua portuguesa. Tradicionalmente, há uma alternância entre a origem dos vencedores a cada ano, contemplando brasileiros, portugueses e cidadãos da África lusófona.

Vencedor da láurea em 2013, o escritor moçambicano Mia Couto acompanhou a entrega do prêmio na segunda fila da plateia e comemorou a ausência de Jair Bolsonaro no encontro.

"Felizmente que ele [Bolsonaro] se recusou a assinar, porque agora temos uma festa em dobro. E esse é um prêmio que é para todos nós. É um prêmio da língua portuguesa", afirmou.

Mia Couto fez questão de exaltar a obra do brasileiro. "Quando eu comecei a ouvir as canções do Chico, eu percebi que havia uma dimensão da nossa língua, que ela cantava e que guardava a poesia. Como a poesia, que é profundamente lírica, profundamente íntima, podia se manifestar e se podia revelar na canção", afirmou.