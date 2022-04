Chico Pinheiro deixa a Globo após 32 anos na emissora

O jornalista Chico Pinheiros, de 68 anos, apresentador do Bom Dia Brasil, está deixando a Globo após 32 anos. O anúncio foi feito pelo diretor-geral de jornalismo da emissora, Ali Kamel, nesta sexta-feira (29). "Em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir", afirma comunicado encaminhado à imprensa.

Segundo Kamel, Chico Pinheiro pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. "E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira", afirmou recordando o bordão do jornalista: "Graças a Deus, hoje é sexta-feira".

O anúncio de saída de Chico Pinheiro acontece na mesma semana em que a emissora comunicou o desligamento de Carlos Tramontina, 65, apresentador do SP2, após 43 anos de emissora.

Nascido em Santa Maria da Boca Monte, no Rio Grande do Sul, Chico Pinheiro foi criado em Minas, onde começou a carreira de jornalista. Passou pelo Diário de Minas e, depois, na sucursal mineira do Jornal do Brasil, antes de chegar a Globo Minas, em 1977. Se mudou para São Paulo em 1989, onde atuou na Band, antes de retornar para a Globo, em 1996.

Nessa época, ele apresentou o Bom dia São Paulo, fazendo participações no Bom Dia Brasil e plantões na bancada do Jornal Nacional. Logo depois, no entanto, foi para o SPTV, onde ficou por 13 anos. Chico se mudou para o Rio em 2011, para assumir a bancada no Bom Dia Brasil, onde continuava até hoje, atualmente ao lado de Ana Paula Araújo.