Chitãozinho & Xororó faz show neste sábado em Goiânia

Lendas vivas da música brasileira, Chitãozinho e Xororó percorrem o País com a turnê especial de 50 anos de carreira. Em Goiânia, a dupla faze show neste sábado (9), no Arena Multiplace.

Nesses 50 anos, a dupla vendeu mais de 40 milhões de discos, ganhou cinco Grammys Latinos, rodou o mundo e o mais importante, entrou nos lares e nas trilhas sonoras de milhares de brasileiros. Não há evidência maior de que o duo fez escola no sertanejo raiz.

“Ao longo das décadas, a música sertaneja se tornou ainda mais democrática, para todo mundo, para quem prefere raiz, para quem gosta de universitário, de sofrência”, conta Xororó.

Se hoje a música caminha na direção do streaming, há 50 anos o sertanejo sobrevivia das rádios, programas de auditório e dos LPs. “O mais importante é que tudo isso abre portas para muitos artistas talentosos e tem espaço para todo mundo”, completa.

No show deste sábado, Chitãozinho e Xororó criam um espetáculo musical ao cantar a história por trás de tantas canções conhecidas e amadas pelo público. Não faltarão sucessos como Tempestade, Página de Amigos, Fio de Cabelo, No Rancho Fundo, Saudade da Minha Terra, Nuvem de Lágrimas, Confidências e 60 Dias Apaixonados.

O show, que já passou por diversas cidades, como Brasília (DF), Palmas (TO) e São Paulo (SP), ainda terá painéis de led e uma linha cronológica sobre a carreira dos irmãos José e Durval.

A dupla tem acompanhado as transformações da música e sempre se renova. O videoclipe da canção Chuva, por exemplo, a última aposta dos artistas, se tornou um dos dez mais assistidos do canal dos sertanejos no YouTube. Pouco mais de três meses após o lançamento, o vídeo superou a marca de 5 milhões de visualizações. A canção é uma homenagem aos agricultores.

Goianidade

Naturais de Astorga, interior do Paraná, a dupla sempre teve uma relação de carinho com Goiás. Não foram poucas as vezes em que Chitãozinho e Xororó se apresentaram no Estado. “Falou em música sertaneja logo já vem Goiás na cabeça. Artistas importantes, produtores, projetos muito especiais nasceram aí, trabalham aí ainda e levam o sertanejo para todo o Brasil e o mundo, ultrapassando as fronteiras de Goiás”, diz Xororó.

A relação dos dois com Goiás é antiga e vai muito além dos palcos. Nomeado “embaixador do Rio Araguaia” pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), Chitãozinho mantém a fazenda Galopeira em Mozarlândia, a 302 km de Goiânia. “Tenho um carinho muito grande! Sempre que eu posso estou em Goiás, na fazenda com amigos, com a família”, destaca o cantor.