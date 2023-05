Chorinho apresenta shows gratuitos, na Antiga Estação Ferroviária

Nesta sexta-feira (26), acontece mais uma edição do projeto Chorinho, na Antiga Estação Ferroviária, localizada na Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia.

O primeiro show da noite, às 19h20, é com o Quinteto Flor do Cerrado. Em seguida, às 20h30, sobe ao palco o cantor de samba Fernando Boi. As atrações são gratuitas e abertas ao público.

O Chorinho é promovido quinzenalmente pela Secretaria Municipal de Cultura, e reúne em média duas mil pessoas por edição. O evento era realizado desde 2003, anteriormente na porta do Grande Hotel, mas após a revitalização da Antiga Estação Ferroviária passou a ser lá.