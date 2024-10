A cantora estadunidense Christina Aguilera, de 43 anos, se apresentará no Brasil pela primeira vez em 2025. A famosa será uma das atrações do Carnauol no dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O evento também contará com presença de Sean Paul, Steve Aoki, Tony Sales, Ana Castela, Belo, Matuê e outros artistas. A venda geral começa no dia 31, pela Eventim.

A pré-venda de ingressos para segue até quinta (31), às 13h, exclusivamente para o assinante UOL e o cliente PagBank.