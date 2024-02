Chrystian, ex-dupla de Ralf, é internado antes de cirurgia

Chrystian, 67 anos, ex-dupla de Ralf, foi internado no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo, para fazer exames antes da cirurgia de transplante de rim. O sertanejo está sendo submetido a exames pré-operatórios para a cirurgia que realizará dia 11 de março.

No Instagram, a equipe do cantor postou uma nota de esclarecimento sobre seu estado de saúde. “O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado.”

O rim será doado por sua esposa, Key Vieira. “O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado.”

A carreira solo de Chrystian começou em 3 de dezembro de 2021, com show no Espaço Memoratto, em Goiânia. Com isso, chegava ao fim uma dupla que por 40 anos ocupou lugar de destaque no mundo sertanejo. Ele contou que, na nova fase da carreira, queria fazer coisas que a dupla não fazia, como televisão. “Eu quero participar de programas porque eu adoro e já estou com uma agenda sendo montada. Quero conhecer várias pessoas dos meios de comunicação que ainda não conversei. Vou lançar singles, vou fazer parcerias e também vou sair com uma nova turnê na estrada. Eu tenho uma música para fazer com o Paraná, um modão apaixonado. A próxima será uma bachata, mas ainda não posso revelar o convidado. Quero gravar canções com muitas participações.”

A primeira vez que a dupla se separou foi em 1999, por conta de briga de irmão. “Dessa vez, não teve nada, não discutimos. Fizemos uma reunião, falei que queria fazer um trabalho solo e assinei um contrato com uma produtora por cinco anos para fazer shows e vou colocar o pé na estrada. O Ralf também vai fazer projetos, ele está anunciando um trabalho com o Eduardo Costa. Acredito que seremos muito felizes cada um com o seu projeto. A nossa relação está ótima”, afirmou à época.

Segundo Chrystian, quando ele e o irmão se separaram pela primeira vez ficaram dois anos e meio afastados. Na volta da parceria, fizemos aquele disco que tem a canção 'Um Cantinho do Seu Coração', um grande sucesso da dupla. Acho possível, depois de cinco anos na estrada solo, voltar a tocar com o Ralf, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. Posso seguir solo e paralelamente com o meu irmão. Quero viver cada momento, depois eu e ele conversamos sobre isso. Com certeza podemos voltar novamente.”

No show de estreia de carreira solo, Chrystian apresentou a música 'Não dá pra Ficar Assim', que ele imaginava seria bem recebida pelo público, “não por ser uma composição minha, mas por ser uma faixa bonita, que eu caprichei no arranjo e na sonoridade”. Ele descreveu a canção como tendo “uma letra extremamente romântica e acredito que o nosso gênero está numa fase de muita dança e bebedeira, balada e canções rápidas. O sertanejo atual está carente de romantismo. Isso está fazendo falta. Há quanto tempo vocês não escutam uma letra e ficam pensando naquela fulana? A minha vai levar você até ela.”