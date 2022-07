Churrasco e música sertaneja são protagonistas do Festival BBQ Mix em Goiânia

Carne assada e música sertaneja fazem parte daquela combinação que poucos conseguem botar defeito. Duas das grandes paixões do goiano estarão reunidas neste domingo na segunda edição do Festival BBQ Mix, que sustenta o título de maior churrasco do mundo pelo Guinness World Records, conquistado em 2020 em Goiânia. No palco, Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Gian e Giovani e Os Barões da Pisadinha. Na brasa, picanha, cupim, alcatra, costela, chorizo, ancho e fraldinha. O encontro será no Estacionamento do Estádio Serra Dourada. A abertura dos portões será a partir das 12 horas.

A organização quer quebrar o próprio recorde de maior churrasco do mundo de carne bovina servida ao longo de oito horas de festa, que também terá carnes exóticas, como jacaré, paca e avestruz. Na primeira edição, em fevereiro de 2020, foram pouco mais de 23 mil porções com assamento rápido e não processadas, entre 100 e 150 gramas consumidas pelo público, superando a meta prevista de 20 mil. A expectativa da edição 2022 é de 25 mil e para ajudar nesta missão são esperadas 40 mil pessoas. A equipe do Guinness estará presente para fazer a auditoria e homologação do resultado.

No comando das churrasqueiras estão chefs conhecidos como Jimmy Ogro, Vitor Bourguignon e Júlia Carvalho, especialista em diferentes tipos de preparo de carnes para churrasco como parrilla, fogo de chão, varal e defumação e integrante da equipe brasileira de competição internacional da American BBQ. Outros nomes presentes é a parrillera e especialista na cozinha argentina Helô Palácio, a goiana Tallita Machado, que viaja pelo País há oito anos ministrando cursos na área de charcutaria, além de Debora Leles, Elen Bastos, Bruno Salomão, Mário Resende, o casal Jed e Carol, Panhoca e Helvécio Maciel.

Para dividir a atenção com as carnes, a música sertaneja. Uma das principais atrações da segunda edição do BBQ Mix é o projeto Boate Azul, que reúne no palco as duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani. Iniciada em fevereiro de 2022, em São Paulo (SP), a turnê prevê 30 apresentações até o fim do ano. No repertório, o melhor da carreira dos veteranos, além de uma compilação de grandes sucessos do gênero, como a que batiza o espetáculo, Tatuagem, Não Vivo Sem Você, Azul e Olha Amor. Boa parte das faixas foi registrada em um DVD disponibilizado em três partes nas plataformas digitais.

“Essa turnê tem um clima muito gostoso, cheio de sucessos que podemos colocar junto ali com os clássicos e as versões inéditas de nós quatro cantando. É abençoada, estamos felizes com o projeto”, ressalta Hudson, à reportagem. “A expectativa está alta, somos grandes amigos, adoramos dividir o palco e cantar os hinos sertanejos com o maior carinho do mundo para o pessoal se divertir bastante e ver a capacidade desse espetáculo que será maravilhoso. Esperamos que o público se divirta com a gente”, completa Edson. A dupla também foi uma das atrações da primeira edição do BBQ Mix.

Ideia

A ideia do projeto surgiu durante a pandemia e o sucesso foi tão grande nas lives que eles decidiram transformar o momento em DVD e em uma turnê que traz uma atmosfera de boate, com luzes quentes e referências a jukebox. Nascidos e criados no interior de São Paulo, Edson e Hudson, em Limeira, e Gian e Giovani, em Franca, eles escreveram momentos importantes na história do segmento. Edson e Hudson, por exemplo, trouxeram um diferencial para o gênero com a mistura da voz poderosa e afinada com os riffs de guitarra de rock. As duas duplas também chegaram a se separar por um período.

O repertório do show completo do Boate Azul conta com 50 músicas, numa duração de três horas de apresentação – em Goiânia deve ser mais enxuto por conta de outras atrações musicais no festival. “São canções para serem curtidas sem moderação. O formato é bastante interessante porque voltamos ao tempo do CD, toca a nossa playlist e as faixas do projeto vão passando em seguida, para curtir o dia todo mesmo. E o público se diverte porque é nostálgico”, ressalta Edson. “Conciliamos nossos estilos, sempre modernizando e buscando coisas novas, mas respeitando esse espaço nosso”, complementa Hudson.

Barões

Mais uma grande atração no palco do BBQ Mix são os Barões da Pisadinha, que se tornaram um verdadeiro fenômeno durante a pandemia com várias músicas em primeiro lugar nas plataformas. Com a volta dos shows, por onde eles passam sempre arrastam uma multidão. Formado pelo vocalista Rodrigo e o tecladista Felipe Barão, eles vão apresentar os maiores sucessos da banda, caso de Recairei, Já que Me Ensinou a Beber e Basta Você Me Ligar. Também não ficará de fora no repertório Tá Rocheda, que foi o primeiro hit nacional e que conta com mais de 320 milhões de visualizações no YouTube.

Os hits cantados em parcerias com os sertanejos não vão ficar de fora do show. Os Barões devem tocar Zero Saudade, gravado com Maiara e Maraisa, Amor da Despedida, com participação de Fernando e Sorocaba, Quero Ver É Me Esquecer, com Jorge, que forma dupla com Mateus, e Senta Danada, ao lado de Zé Felipe. Essa mistura com os gêneros musicais foi uma boa estratégia dos cantores, já que se trata do segmento mais popular do Brasil nos últimos anos. Formado em 2015, em Heliópolis, no interior da Bahia, Rodrigo e Felipe se tornaram uma sensação e são sempre requisitados para feats.



TIME DE ATRAÇÕES

Matogrosso e Mathias

Bruno e Marrone

Os Barões da Pisadinha

Boate Azul (Gian e Giovani e Edson e Hudson)

George Henrique e Rodrigo

Kamisa 10

Sevenn

Os Parazim

Neto e Jr.

Wam Baster



SERVIÇO

Evento: Festival BBQ Mix Goiânia

Data: Domingo, 3 de julho

Abertura dos portões: a partir das 12 horas e o primeiro show com previsão de começar às 13 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada/ Av. Fued José Sebba, n. 1170, Setor Jardim Goiás

Ingressos:

BBQ Front (sem Open Bar e churrasco vendido à parte) R$ 240 (inteira)

BBQ Maturatta (Open Bar e Open Food inclusos) R$ 320 (feminino) E BBB Maturatta R$ 370 (masculino)

Mais informações: www.bbqmix.com.br

Classificação etária: 18 anos