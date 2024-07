Cia Jovem do Teatro Basileu França apresenta obras-primas do balé clássico

A Cia Jovem do Teatro Basileu França apresenta o “Ballet de Repertório: Noite de Walpurgis e La Gioconda”, dois grandes balés mundialmente conhecidos e dançados por diversas companhias clássicas. Este espetáculo será realizado sexta e sábado, 05 e 06 de julho, às 19h, no Teatro Escola Basileu França. Os ingressos no valor de R$35 estão disponíveis neste link.

A suíte de “Noite de Walpurgis”, coreografada por Ana Maria Campos, Ilya Osinovskiy, Rafaela Giovanna e Simone Malta, a partir do original de Leonid Lavrovsky, apresenta uma coreografia vibrante e enérgica que transporta o público para um mundo de magia, desejo e celebração. Esta performance promete ser um dos pontos altos da noite, cativando a audiência com sua energia contagiante.

Além disso, a coreografia de “Les Millions d’Arlequin”, de Caio Baratella e Simone Malta, a partir do original de Marius Petipa e Alexei Ratmansky, traz um momento de fofura com as crianças do Corpo de Baile Infantil da Escola do Futuro em Artes Basileu França.

A noite será complementada com a suíte de “La Gioconda”, também coreografada por Ana Maria Campos, Rafaela Giovanna, Olga Dolganova e Simone Malta, a partir do original de Marius Petipa. Esta apresentação captura a essência da paixão e do drama, envolvendo o público através de movimentos graciosos e expressivos que simbolizam a dança das horas entre o sol e o universo.

Durante o espetáculo, haverá também apresentações de variações, solos e conjuntos neoclássicos, executados por talentosos bailarinos da Escola do Futuro em Artes Basileu França, que foram selecionados no maior festival de dança do Brasil: o Festival de Dança de Joinville.

Não deixe passar a oportunidade de assistir a este deslumbrante espetáculo e prestigiar os talentosos dançarinos da Cia Jovem do Teatro Basileu França. Celebre a beleza da dança clássica e da arte em uma noite imperdível. Garanta seu ingresso antecipadamente e vivencie uma experiência mágica!

A Cia Jovem do Teatro Basileu França integra a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França que é uma unidade pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Desde 2021 é gerida, por meio de convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG).

Serviço: "Ballet de Repertório: Noite de Walpurgis e La Gioconda”

Data: 05 e 06 de julho

Horário: 19h

Local: Teatro Escola Basileu França - Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário

Entrada: R$35 + R$3,50 (taxa da plataforma) – https://linktr.ee/ciabasileufranca