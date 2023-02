Cidade de Goiás tem maratona cultural neste fim de semana

O Claque Retomada Cultural desembarca na cidade de Goiás, nesta sexta-feira (3), prometendo um final de semana recheado de atividades culturais. Nesses três dias, a terra de Cora Coralina vivenciará uma maratona artística, com apresentações musicais, artes visuais, audiovisual e literatura, com mais de 70 atrações.

Para o evento, está sendo montada uma estrutura no Mercado Municipal (foto), onde acontecerá grande parte das apresentações musicais e de artes cênicas. Já no Cine Teatro São Joaquim acontecerá as propostas de literatura e audiovisual. Vilaboenses e visitantes poderão ver ainda exposições e intervenções urbanas realizadas em vários pontos da cidade.

Conhecida por sediar um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo, a cidade histórica contará com uma mostra de cinema pelo Claque Retomada Cultural. Ao todo, serão exibidas 24 produções, entre curta, média e longa metragem.

Abrindo a programação, às 17 horas, desta sexta-feira (3), está o espetáculo "Rato de Biblioteca". No sábado a apresentação da banda Candeeiro Voador promete agitar o público.

Destaque para a exibição de "No Alto A Serra" e da pré-estreia do longa metragem "Mátria Amada Kalunga", também na tarde de sábado (4). A programação completa está disponível na internet, no link: retomada.go.gov.br/files/CidadeDeGoias.pdf.

Investimento

O Claque Retomada Cultural, que é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, e do Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás), contemplou cerca de 75 propostas artísticas na cidade, totalizando um investimento de R$ 500 mil no evento.

Para o secretário da Retomada, César Moura, levar o Claque Retomada Cultural a cidades do interior é mais uma oportunidade de reconhecer os talentos goianos e movimentar a economia. “Esta enorme maratona cultural permite que o público tenha acesso gratuito a diversas atrações, que o comércio local seja movimentado e que os artistas sejam reconhecidos e valorizados”.

“Essa descentralização da cultura vai permitir que várias cidades do interior goiano recebam atividades de forma gratuita. Uma oportunidade para movimentar o setor econômico e proporcionar maior fluxo no turismo”, destacou o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, Marcelo Baiocchi.