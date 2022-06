Cine Rodas Brasil chega à Aparecida com experiência inédita de cinema ao ar livre

Aparecida de Goiânia recebe entre os dias 9 e 12 de junho o projeto Cine Rodas Brasil. As sessões gratuitas de cinema ao ar livre serão transmitidas a partir de uma carreta com mais de 20 metros de largura na praça Madre Germana, localizada na Avenida Dr. Vitorino B. Melo, no Setor Parque Madre Germana.

Durante quatro dias, 100 produções nacionais e internacionais serão exibidas para um público de 80 pessoas, com sessões realizadas a partir das 18h30, que seguem até às 22h. Os filmes foram selecionados e adequados para pessoas de todas as idades e são baseados em temas como inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente e tolerância.

O projeto foi adaptado para atender aos protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a prevenção da Covid-19. Entre eles, cadeiras posicionadas a 1,5 metro de distância, totens com álcool em gel nos dois lados da tela de cinema, monitores vestidos com camisetas e máscaras, orientação sobre o distanciamento social e aferição da temperatura do público.

O projeto cultural leva filmes e desenhos de classificação livre para um grande público em diversas cidades do Brasil e veio para a cidade por iniciativa das secretarias de Cultura e de Educação.

Oficina

Além de assistir aos filmes, o público terá a oportunidade de conhecer as técnicas do stop motion, além de gravar uma produção autoral em oficinas de cinema que serão realizadas no período da tarde, entre 13h30 e 17h30.

Confira alguns dos filmes em cartaz:

Lili

Stop (Parada de ônibus)

Caminho dos Gigantes

Cuerdas (Cordas)

Ian

O Fim do Recreio

Um desejo dobrado (A Folded Wish)

After the Rain (Depois da chuva)

La Bruxa (A Bruxa)

The Gebonions (Os Gebonions)

Jinxy Jenkins & Lucky Lou (O Azarado Jenkins e a Sortuda Lou)

Doe-se a doar

Tamara

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.