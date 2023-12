Cine Teatro São Joaquim recebe espetáculo da Cia Quasar neste sábado

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na cidade de Goiás, recebe, às 20h deste sábado (16) o espetáculo “Menos da Metade - um movimento sobre o Cerrado”, da Quasar, uma das principais companhias de danças do Brasil. O evento faz parte das comemorações de 35 anos do grupo, que é goiano. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados com antecedência na bilheteria.

O projeto, apoiado pelo Programa Goyazes, traz pela primeira vez a arte como ferramenta de conscientização ambiental. Com a dança, o grupo convida o público a refletir sobre a relação entre a humanidade e o meio ambiente, mostrando como a destruição do Cerrado afeta diretamente nossa existência e a sobrevivência em um ecossistema devastado.



No palco, os bailarinos da Quasar se transformam em um elo entre a audiência e a natureza do Cerrado, tecendo uma narrativa que busca envolver e fazer sentir a grandiosidade e a fragilidade desse bioma. Através de movimentos e expressões corporais, os dançarinos evocam a beleza, a contorção, as temperaturas, as texturas e as fragrâncias desse ambiente tão rico e ameaçado.



A Quasar Cia de Dança convida a todos a se juntarem a eles nessa jornada de sensibilização e ação, construindo um futuro onde o Cerrado floresça e encante as gerações futuras.





Serviço: Espetáculo “Menos da Metade - um movimento sobre o Cerrado”

Data: 16 de dezembro de 2023 (sábado)

Horário: 20h

Local: Cine Teatro São Joaquim – Cidade de Goiás/GO

Entrada gratuita