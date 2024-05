Cine Teatro São Joaquim recebe show da cantora Elen Lara nesta quinta-feira (16)

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) na cidade de Goiás, recebe nesta quinta-feira (16), às 19h30, o show “Goianês – Música regional brasileira”, por Elen Lara, com entrada gratuita. A apresentação conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, operacionalizado pela Secult.



O público conferirá cantos, contos, prosa, letras e melodias da rica e diversa regionalidade goiana. De acordo com a cantora, a cidade de Goiás foi escolhida “por sua imensidão de riquezas com artistas poetas, músicos e apaixonados pela arte”.



Elen Lara é musicista, goianiense, mestre em Música pela UFG, pianista, cantora, compositora e performer. A cantora produz e realiza shows, saraus, cantatas, treinamentos empresariais, palestras e trabalha com empreendedorismo artístico, tendo sempre a música como ferramenta mestra.



Serviço: Show Goianês - Música regional brasileira

Data: 16/05 - quinta-feira

Horário: 19h30

Local: Cine Teatro São Joaquim - cidade de Goiás/Go

Entrada gratuita