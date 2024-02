Cinebiografia de Bob Marley chega aos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia

Poucos são os nomes que transcenderam a cultura pop, moldando-a de maneira incontestável. Bob Marley é um desses imortais. Para muitos, uma doutrina, para outros, uma religião. A história do regueiro mais conhecido de todos os tempos que inspirou gerações com mensagens de amor e união virou filme. "Bob Marley: One Love", que tem pré-estreia nesta segunda-feira (12) em Goiânia e Aparecida de Goiânia, presta um tributo à vida e obra do músico jamaicano. A cinebiografia é dirigida por Reinaldo Marcus Green e estrelada por Kingsley Ben-Adir.

Apesar de Bob Marley ter tido uma vida curta, a cinebiografia não pretende acompanhar os 36 anos de sua história. O roteiro joga luz na década de 1970, quando o músico sobreviveu depois de levar um tiro em uma tentativa de assassinato na Jamaica e partiu para Londres com a família. Na Inglaterra, ele gravou o álbum "Exodus", que traz hinos, como "One Love, Three Little Birds" e "Jamming". Um ano depois, o astro retornou e apresentou-se no lendário show "One Love Peace Concert", em 1978.

Elenco

Além de Kingsley Ben-Adir, o filme conta com a atriz Lashana Lynch ("A Mulher Rei" e "Capitã Marvel") que vive Rita Marley, cantora e última mulher de Bob Marley, de uma relação de cinco filhos (três com ela e dois dela que ele adotou).

Foi ela a incentivadora para o músico passar a mensagem de união em suas letras. O elenco ainda tem James Norton, Tosin Cole, Umi Myers e Anthony Welsh. Rita Marley também assina a produção junto com os filhos Ziggy e Cedella, além de Robert Teitel, Dede Gardner e Jeremy Kleiner. A produção-executiva conta com Brad Pitt, Richard Hewitt, Orly Marley e Matt Solodky.