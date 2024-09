Circo Khronos estreia nesta sexta-feira (27) no Shopping Cerrado

O Circo Khronos inicia sua temporada em Goiânia nesta sexta-feira (27), às 20h30, no estacionamento do Shopping Cerrado. O espetáculo conta com artistas premiados internacionalmente, além de atrações como o camaro que se transforma em robô; o gorila de onze metros de altura; mágico de Las Vegas, dinossauro T-Rex, entre outras.



As apresentações acontecerão de terça a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, em três horários: 16h, 18h e 20h30. Os ingressos variam de R$ 15 (meia no setor prata) a R$ 50 (inteira no setor diamante), de acordo com a modalidade e setor escolhidos, e podem ser comprados na bilheteria ou pelo site Sympla.

Crianças de 2 a 12 anos, pessoas com deficiência, autistas e acompanhante pagam meia-entrada. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.