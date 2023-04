Cissa Guimarães vai apresentar o programa 'Sem Censura', da TV Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cissa Guimarães será a nova apresentadora do programa "Sem Censura", da TV Brasil. Ela começa à frente do programa de entrevistas a partir do mês de julho. A roteirista Antônia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da emissora, confirmou a informação à reportagem.

A atração voltará a ser diária e será gravada no Rio de Janeiro.

Antônia diz que a vinda de Cissa era um sonho da equipe do programa. "Ela é um patrimônio da comunicação brasileira", afirma.

As duas têm uma relação de longa data: Cissa namorou o pai de Antônia, o arquiteto Hélio Pellegrino, enquanto a roteirista, hoje casada com o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Feixo, namorou o filho mais velho da atriz, Thomaz.

Atualmente, o programa vai ao ar às segundas-feiras, às 21h. Cissa vai ocupar o cargo da jornalista Marina Machado.

A atriz esteve na equipe do extinto Vídeo Show, da TV Globo, por mais de 15 anos e na última década comandou diferentes programas na emissora.