Claque Retomada Cultural em Goiânia segue com programação gratuita até 31 de janeiro

Goiânia segue com apresentações gratuitas de música, teatro, dança, audiovisual, literatura, exposições artísticas, artes visuais, circo e muito mais. Tudo isso faz parte da programação do Claque Retomada Cultural, ação do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, em parceria com o Sesc Goiás.

As apresentações sobem aos palcos do Teatro Goiânia, Teatro Sesc Centro, Vila Cultural Cora Coralina, Palácio Pedro Ludovico Teixeira e unidades do Sesc em Campinas, Setor Universitário e Faiçalville. Todas as atrações têm entrada gratuita, mas é necessário que se retire os ingressos pela plataforma Sympla.

No interior

Além dos artistas selecionados via edital para apresentação em Goiânia, outros sete municípios também foram contemplados. Em Luziânia, mais de 90 atrações foram prestigiadas pelo público, entre os dias 13 e 15. Os próximos locais a receber o projeto do Governo e do Sesc serão Itumbiara (20 a 22 de janeiro), Rio verde (27 a 29 de janeiro), cidade de Goiás (3 a 5 de fevereiro), Jaraguá (10 a 12 de fevereiro), São Miguel do Araguaia (24 a 26 de fevereiro), e Posse (3 a 5 de março).

Um exemplo de atração para o fim de semana é o show da cantora Fabiana Oliveira, na sexta-feira (20), às 21h, no Teatro Goiânia. Fabi vai apresentar no repertório grandes clássicos da MPB e do pop rock brasileiro, como Barão Vermelho e Tim Maia.