Claudia Abreu deixa a Globo após 37 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Abreu, 52, não é mais funcionária da Globo. Após 37 anos de serviços prestados, ela deixa a emissora após não ter tido seu contrato renovado. Essa informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa da artista.

Claudia entrou inicialmente no canal em 1986, mas deixou de renovar o contrato em algumas ocasiões para poder se dedicar ao cinema e ao teatro. Esse era seu quinto período na Globo.

No canal, a atriz participou de novelas como "Fera Radical" (1988), "Barriga de Aluguel" (1990), "O Quinto dos Infernos" (2002), "Belíssima" (2005) e "Cheias de Charme" (2012), talvez um dos trabalhos mais lembrados até hoje pelos fãs de dramaturgia. O último projeto filmado foi a série do Globoplay "Desalma" (2020).

A Folha apurou que Claudia já está com a cabeça em outro lugar e que seu desligamento já faz parte do passado. Ela será a protagonista da série "Sutura", que deverá ser exibida no Prime Video, com o papel de uma médica consagrada que se envolve no submundo do crime.