Claudia Raia abre o jogo e adianta como será escolhido o nome do bebê

A atriz Claudia Raia, de 55 anos, anunciou, na última segunda-feira (19), que está grávida do terceiro filho - o primeiro fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, de 53. Ela, inclusive, já decidiu como será a escolha do nome do bebê.

Em entrevista ao "Fantástico" (TV Globo), que vai ao ar neste final de semana, a artista não escondeu a sua alegria pela novidade já que não estava planejando uma gravidez.

"Compartilhar essa emoção que é estar grávida aos 55 anos", declarou a atriz.

Claudia Raia é vista como a responsável por "ditar" os principais nomes dos bebês no Brasil nos últimos tempos. Do casamento de 17 anos com o ator Edson Celulari, ela se tornou mãe de Enzo, de 25, e Sophia, de 19 — nomes que tiveram alto número de registros nos últimos tempos.

Questionada sobre qual será a inspiração para o nome do terceiro filho, a artista caiu na risada e adiantou que será de origem italiana.

"Não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua: talvez Pietra, Matteo, Lucca, está por aí", disse.

Na entrevista, a artista disse que está neutra sobre o sexo do bebê. Já o marido acredita que será pai de um menino. A entrevista completa do casal Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello ao "Fantástico" vai ao ar no domingo (25), a partir das 20h30 (de Brasília), na TV Globo.

ANÚNCIO DA GRAVIDEZ

Na última segunda-feira (19), a atriz Claudia Raia usou as redes sociais para anunciar aos fãs que está grávida do primeiro filho fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em postagem no Instagram, a artista compartilhou um vídeo ao lado de Jarbas de Mello apontando para a barriga indicando a gravidez. Ela ainda relatou que acabou chamando a médica de "louca" com a especulação de um bebê.

"Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Aí ela falou: 'Mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas."

Diante da suspeita, a artista relatou que correu na farmácia para comprar um teste e brincou que "quase caiu dura no chão" com a novidade.

"O que que eu fiz? Não aguentei, fui na farmácia, comprei o teste, não aguentei porque falei 'tenho que fazer o teste', teste que todo mundo faz, que que é isso que eu vou esperar um dia e meio pra vir um negócio de exame de sangue? Não aguento. Aí fiz o teste e veio, grávida mais de 3 semanas, eu falei: "Tá errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos, recordou a atriz.

"Olhei para cima e falei com Deus: "Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida". Mas aí tem o negócio de 99,9% de acerto, de precisão, aí falei: 'Meu Deus do céu, tô grávida, como é que aconteceu isso?'. Eu precisava dividir isso com vocês, porque inclusive diz quantas semanas você tá, é pra cair dura no chão", concluiu.

Nos vídeos do anúncio do bebê, Claudia Raia apareceu mostrando o resultado do teste de gravidez da marca Clear Blue. Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Uol, ela faturou R$ 250 mil para fazer a publicidade.