Cleber & Cauan lançam novo projeto “Saúde Mental”, com parcerias especiais

A dupla sertaneja Cleber & Cauan acaba de lançar seu mais novo EP, intitulado "Saúde Mental". O trabalho entrou em rotação em todas as plataformas digitais e no YouTube, na última quinta-feira (14), trazendo uma nova energia para os amantes da música sertaneja.

"Saúde Mental" é uma coletânea de três singles exclusivos, gravados em Goiânia. Este projeto marca o retorno da dupla após um hiato de oito meses sem lançamentos.

O novo projeto inclui também as músicas: "Gramado", com a participação especial de Manu Bahtidão; Perdidinha, parceria com o rapper Grego e "Alarme"- faixa exclusiva que captura a essência da dupla, que é natural de Ceres (GO). O trabalho vem após o grande sucesso do último projeto em DVD da dupla, "Resenha 3", que dominou as paradas no segundo semestre de 2022.