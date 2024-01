Com câncer, atriz de 'Barrados' faz lista de quem não entrará em funeral

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Shannen Doherty, 52, fez uma lista de pessoas que não poderão entrar em seu funeral. A atriz de "Barrados no Baile" enfrenta um câncer desde 2015.

Embora tenha esperança em viver mais alguns anos, ela deixou uma lista pronta de pessoas indesejadas. "Não os quero lá porque os motivos para aparecerem não são necessariamente os melhores", disse ela.

Ritual após a morte. A atriz também contou que deseja ser cremada e que suas cinzas sejam "misturadas com seu cachorro e os restos mortais de seu pai". Além disso, ela indicou um amigo como o responsável pelo testamento, com também a permissão de usar parte das cinzas para confeccionar uma joia.

A atriz teve um câncer de mama há oito anos, que depois se espalhou para o cérebro e ossos. Após a remissão do câncer em 2017, ela anunciou, em 2019, que o câncer voltou e, no ano seguinte, havia entrado no estágio quatro. Em 2023, a atriz informou que a doença já tinha se espalhado para o cérebro e, agora, estava em seus ossos.