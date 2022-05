Com carro de R$ 1,7 milhão, Gusttavo Lima quase fica sem gasolina: “Mais fácil andar a pé”

O cantor Gusttavo Lima postou uma sequência de vídeos bem-humorados em sua conta do Instagram mostrando seu carro de luxo, avaliado em R$ 1,7 milhão, quase sem combustível, enquanto andava pelas ruas de Goiânia. “Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está pra acabar, tá só o ‘fio da rabiola’ e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein?”, afirmou o artista.

Ao chegar em um posto para abastecer, o ‘Embaixador’ ficou surpreso com o preço da gasolina, que estava R$ 7,24 o litro. "Cara, tá mais fácil andar de a pé, então. Bota uns 20 reais só para eu chegar ali então", disse ele ao frentista. "Cara, vou te contar, gente.. É trabalhar e cantar porque está difícil", brincou.

Ao final, Gusttavo mostra o visor da bomba de gasolina com o preço a ser pago: R$ 572,39, por pouco mais de 70 litros. Lembrando que o artista é dono de vários carros luxuosos, incluindo uma Ferrari de R$ 1,3 milhão e uma Lamborghini Aventador, de R$ 3 milhões.