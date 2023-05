Com goiano na disputa, ‘The Voice Kids’ inicia fase das Batalhas

Com os times formados, cada um com 18 talentos, os técnicos do The Voice Kids têm agora uma nova missão: selecionar dentro do seu próprio time quem fica na competição durante a fase das Batalhas. Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho dividem seus grupos em trios, que cantam juntos a mesma música. A cada apresentação, apenas uma voz segue na disputa. Ao final da fase, cada time será representado por seis talentos. As disputas começam a partir deste domingo (21), na Globo.

Integrante do time de Carlinhos Brown, Renan Santos, de 10 anos, é o único representante goiano na disputa (ele é da cidade de Goiás). Primeira voz na dupla que forma com seu irmão do meio, de 17 anos, Renan pedia para dar palinhas nos shows dos irmãos desde os seus 2 anos de idade. Os dois se apresentam em eventos, festas e bares da região, com repertório variando entre sertanejo, MPB, pagode e forró. Para realizar o sonho de participar do Kids, ele cantou "Cowboy Fora da Lei" (Raul Seixas e Cláudio Roberto).

Felizes e seguros com suas escolhas diante de mais uma seleção difícil e que emocionou cada um deles, os técnicos estão animados para a nova etapa. Para Brown, a formação do time vai além de uma voz que encanta, há outros critérios que o técnico considerou durante o processo. “Eu escolhi meu time de uma forma coesa, buscando que estilos próximos pudessem cantar e dar o melhor dentro de um repertório que também os confortasse. Agora é aproximar desejos e fazer com que eles se saiam bem”.

Já Mumuzinho destaca a importância de seu time estar preparado para qualquer situação. “Acredito que as crianças vão surpreender, cantando clássicos que muita gente não espera, e vão emocionar. Acho que a voz tem de cantar de tudo – eu prezo muito isso”, divide o cantor. Iza também aposta que será uma fase ainda mais empolgante. “Serão apresentações que emocionarão a todos. Tenho certeza de que eles vão tirar onda”, promete.

E quem divide o palco com os jovens músicos é a apresentadora Fátima Bernardes, que acompanha tudo bem de pertinho e revela torcer por cada uma das vozes que cantam por ali. “Agora que já conheço todas as crianças, minha torcida só aumenta. Meu desejo é que elas consigam dar o melhor possível para que os shows sejam lindos e que fiquem felizes com o que apresentaram, independentemente de seguir ou não na competição”.

Os times

Time Brown: os talentos Alejandro Rodrigues, Cecília Nascimento, Dani Harumi, Emanuel Motta, Emily Santos, Eros & Lorenzo, Gabriela Cavaco, Igor Mattos, Julia Rodrigues, Laura Medeiros, Luana Sousa, Manu Luque, Marlysson Reis, Renan Santos, Rhyan Gabriel, Sofia Simplício, Vitória Forrozeira e Wellinton Pedro disputam as seis vagas do time.

Time Iza: Ana Julia Rodrigues, Anna Bheatriz, Bernardo Caliman, Bia Moura, Carol Harumi, Duda Mazolini, Elloá Vanacci, Giovanna Ferreira, Giulia Amaral, Isa Camargo, Israelly Bonfim, Julia Cleff, Laura Lago, Luísa Pinheiro, LuIza Trinxet, Maria Alice Farias, Mika Donadoni e Mirelly Raiane são as 18 vozes escolhidas nas Audições às Cegas.

Time Mumu: seu time é composto por Alícia Rachel, Ana Pérola, Ben Medeiros, Clara Castro, Giovanna Amolinário, Henrique Lima, Isa de Souza, Juan Peter, Larah Bia, Louise Dominato, Luiz Gustavo, LuIza Luz, Lunna Beatriz, Maria Antônia Corrêa, Maria Clara Davite, Mirella Campos, TAY e Theu Henrique.

The Voice Kids tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Fátima Bernardes. A produção é de Valesca Campos e a direção de gênero é de Boninho.

O reality vai ao ar aos domingos depois de "Temperatura Máxima", com reprise às segundas no Multishow. É possível rever, ainda, os melhores momentos e conferir os bastidores nas redes sociais