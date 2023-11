Com mistura de ritmos, Caldas Country começa nesta quarta-feira (1)

Chegou uma das datas que todo fã de música sertaneja aguarda ansiosamente durante o ano inteiro. É com essa empolgação que começa mais uma edição de um dos festivais mais importantes e badalados do gênero realizado anualmente na cidade das águas quentes.

O Caldas Country tem início nesta quarta-feira (1º), véspera de feriado, com um esquenta. No dia seguinte, tem a pré-festa e, na sexta e no sábado, na arena principal, ocorre uma verdadeira maratona musical que termina somente na manhã do outro dia no trio elétrico.

A 16ª edição da festa reúne grandes nomes do ritmo, numa mistura com o funk, eletrônico e axé. Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa, Ana Castela, Hugo e Guilherme e Claudia Leitte (trio) agitam o primeiro dia de programação. Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto e Cristiano, Pedro Sampaio, Edson e Hudson ao lado de Milionário e Banda Eva (trio) tocam no encerramento. A abertura dos portões será às 21 horas. A expectativa é de 25 mil pessoas por dia no complexo montado no Park Show, que fica na entrada da cidade.

Já Guilherme e Benuto se apresentam no esquenta do Caldas Country que será realizado na Arena Music Club. A partir das 22 horas, na pré-festa, no mesmo local, tem a dupla Vini e Bisioli e um dos fenômenos da vertente do sertanejo conhecida como agronejo, Luan Pereira. Aos 20 anos, o paulista de Suzano chegou ao topo do Spotify com a música "Dentro da Hilux", que ainda conta com as participações de MC Daniel e Ryan SP.

Ele também é dono de sucessos como "Moletom", gravado com Gustavo Mioto, e "Roça em Mim", com Ana Castela e Zé Felipe.

“Eu sou a pessoa mais feliz do mundo por poder me apresentar em um dos maiores festivais do Brasil. Sempre coloquei nas minhas orações que Deus me proporcionasse e que me desse a oportunidade de viver esses momentos na minha vida. Que seja a primeira de várias outras vezes no Caldas Country”, celebra Luan Pereira.

O cantor despontou no mercado no final de 2021 com a faixa "Pira nos Caipira", um misto de eletrônico, sertanejo e funk que viralizou no TikTok com dancinhas e vídeos sensuais.

Luan Pereira começou a carreira muito novo, quando ainda estava na escola. Antes de decolar nos palcos, ele fez os primeiros vídeos na internet, com covers, e passou a tocar em barzinhos. Hoje, ao lado de Ana Castela, levou o agro ao topo da música sertaneja.

“Esse ano é o mais importante da minha vida até o momento e creio que, a cada temporada que passar, assim será. Eu tenho fome, tenho sede, tenho ambição com fé. E isso é diferente de você ser ganancioso. Quero aprender a cada dia mais e seguir evoluindo”, comenta.

Retornos

Entre os shows mais esperados desta edição, Maiara e Maraisa voltam ao palco depois de estrear em 2022. “Desde que mudamos para Goiânia, vínhamos para o Caldas Country como plateia. A gente fazia parte do grupo que entrava com Jorge e Mateus e ficava no cantinho do palco, sonhando com o dia em que poderíamos fazer o nosso show”, lembra Maiara. “Estar na grade novamente agrega demais, significa que estamos aí firmes e fortes”, completa Maraisa. "A Culpa é Nossa, Narcisista" e "Surtos" devem fazer parte do repertório.

Outro retorno bastante aguardado pelos fãs é o de Hugo e Guilherme. Dona de sucessos como "Metade de Mim, Mágica" e da música mais ouvida em 2022, "Mal Feito", gravada com Marília Mendonça, a dupla promete um show histórico para esquecer a última vez que eles tocaram na festa, em 2019.

“Tivemos um episódio não tão legal na última vez. O antigo dono do evento desligou o nosso microfone, foi bem ruim a situação, o pessoal tomou as dores e a gente falou que não ia mais fazer o festival. Mas isso é passado”, conta Guilherme.

O show da dupla Zé Neto e Cristiano também está na lista dos mais aguardados pelos fãs em Caldas. A dupla foi anunciada na edição 2022, mas precisou cancelar a apresentação depois que Zé Neto foi diagnosticado pela segunda vez com Covid. Eles vão apresentar os maiores hits da carreira e as faixas do disco "Escolhas", quinto da discografia. "Oi Balde", "Você Beberia ou Não Beberia?" e "Vamo Tomar Uma" estão no repertório. A turnê está rodando o Brasil e passou no início do ano pela Europa (Itália, Portugal, Bélgica e Inglaterra).