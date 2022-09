Com visual diferente, Anitta faz 'chuva de dólares' em festa

A cantora Anitta, de 29 anos, surgiu em seus Stories do Instagram com um novo visual e fazendo uma "chuva de dólares" enquanto dançava. Em vídeos compartilhados na madrugada desta sexta-feira (2), ela aparece jogando as notas para cima em uma festa.

A artista apareceu usando um vestido preto decotado, vazado na frente e dos lados, sendo coberto por amarrações do tecido. Além disso, ela usava uma peruca de cabelos castanhos com franja. Recentemente, ela precisou chamar um cabeleireiro para salvar seu visual após cortar o cabelo com Gkay.

Recentemente, ela foi flagrada meio desnorteada após ter vencido o VMA 2022 na categoria Melhor Clipe Latino com "Envolver". Um vídeo que mostra uma reação diferente da artista tem repercutido nas redes sociais e arrancado risadas da própria brasileira.

Na confraternização depois do evento, ela aparece com um copo de bebida na mão e faz alguns movimentos meio desconexos antes e ficar totalmente paralisada. Obviamente que não demorou muito para viralizar.

Segundo Anitta, ela tinha visto algo surpreendente acontecer e ficou chocada, por isso teve essa reação. "É assim que sua estátua fica no Madame Tussauds quando o museu fecha", brincou Whindersson Nunes. "Você é a melhor pessoa. Sensacional, eu ri tanto com esse vídeo", postou uma fã.