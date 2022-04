Comida di Buteco 2022 divulga lista dos 48 participantes; veja petiscos

A competição de sabores que se consagrou em Goiás, com mais de uma década de edições, já tem a lista de participantes que disputam o prêmio de Melhor Buteco em 2022. A 14ª edição do Comida di Buteco contará com 48 estabelecimentos de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Com início nesta sexta-feira (8/4), e final previsto para o dia 8 de maio, o evento deste ano traz algumas novidades: o tema dos pratos é livre os não botecos não selecionados serão desclassificados para o ano seguinte. Todos os petiscos participantes (veja imagens abaixo) terão o preço fixo de R$ 27.

O objetivo desse retorno do concurso, após o fim das restrições sanitárias da pandemia, é reativar as atividades do setor de bares e restaurantes. “Essa edição é muito especial para a gente, porque é um ano de retomada. É um ano que a gente vêm com um setor que foi completamente acachapado pela pandemia, então o Comida Di Buteco é uma esperança muito grande para os bares todos que vão participar”, afirma a sócia-fundadora e coordenadora do circuito Goiás do concurso, Maria Eulália Araújo.

Inicialmente previsto com 49 participantes, a organização divulgou nesta segunda-feira (04/04) a lista oficial com 48 nomes, entre os quais 19 participam pela primeira vez. Nessa primeira etapa, o concurso irá eleger o Melhor Buteco de cada circuito. O público e um corpo de jurados visitam, votam e elegem o campeão, avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Um dos estreantes na competição, Augusto José Cenbranel, um dos donos do Cumpadi Bar, diz que a participação na disputa de escala tanto regional quanto nacional traz expectativas ‘muito boas’ para o boteco. “Com a finalização da pandemia, acredito que participar desse evento trará uma visibilidade boa para o bar”, diz ao O POPULAR. O 'Costela de Adão', petisco escolhido pelo Cumpadi Bar, é uma costela suína defumada durante três horas e finalizada na grelha, servida com molho (de confecção própria) de barbecue com gergelim e acompanhadas de batatas rústicas fritas. O bar está localizado no Residencial Mendanha.

O Quintal de Mainha, no Setor Goiânia 2, é outro que participa do Comida Di Buteco pela primeira vez. Rafaela Costa, dona do estabelecimento, diz estar animada pelo bar para poder competir ao lado de outros veteranos, apesar de ter apenas três anos de postas abertas. Voltado para cultura nordestina, desde à decoração até as músicas ao vivo, o boteco escolheu o prato 'Virgulino' para competir este ano. O petisco é composto por um bolinho de feijão verde recheado com queijo coalho, acompanhado por uma maionese de limão e vinagrete de maxixe, uma planta rasteira típica da culinária nordestina.

Essa edição pretende retomar com o acirramento da competição e desclassificar os participantes não selecionados. São escolhidos os vencedores e 20% dos botecos são desclassificados para o ano seguinte. Em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, que impactou economicamente os estabelecimentos, não houve desclassificação de botecos.

Na segunda etapa, prevista para junho, uma nova comissão de jurados irá visitar o campeão de cada cidade e avaliar a performance de cada um de acordo com as mesmas categorias. Dessa avaliação, será escolhido o ‘Melhor Buteco do Brasil’, que será conhecido e premiado em julho de 2022.



Lista de participantes do Comida di Buteco 2022



GOIÂNIA

Bacabas Bar e Restaurante

Petisco: Mini filé de tilápia empanada (Mini filé de tilápia empanada)

Endereço: Rua Maceió - Parque Amazonia, Goiânia

Bar Cruzeiro

Petisco: Frango Cruzeiro à moda da Casa (Frango à passarinho assado, envolvido na pimenta e especiarias)

Endereço: Avenida César Lattes, 656 - Vila Novo Horizonte, Goiânia

Bar do Chicão

Petisco: Discoteca (Disco de bacalhau, acompanha molho da casa)

Endereço: Rua Formosa, 632, Nossa Senhora de Fátima

Bar Dodô

Petisco: Bem bolado de rabada (Bolinho de rabada recheado com agrião e queijo provolone)

Endereço: Rua Horizonte, 160 - Setor Aeroviário, Goiânia

Bar Frango Gaúcho

Petisco: Bolinho de Linguiça Toscana ? BLT 22 (Bolinho de linguiça de frango toscana, recheado com queijo muçarela, empanado com farinha de rosca e trigo. Acompanha molho verde especial)

Endereço: Avenida C-104, 1644 - Jardim América, Goiânia

Bar Ponto 18

Petisco: Derramado (Croquete de mandioca com costela bovina, cobertos com o molho de queijos)

Endereço: Rua 21, 133 - Quadra 40, Lote 15 - St. Central, Goiânia

Bar Via 70

Petisco: Copa 70 (Almôndegas recheadas de queijo e azeitona acompanhada de mandioca cozida)

Endereço: Rua 70, 454 - Quadra 125 - St. Central, Goiânia

Bento's Bar

Petisco: O dono do bar (Croquetes de linguiça caipira Bentos Bar, recheados com muçarela, servidos com molho barbecue de goiabada)

Endereço: Avenida Central, 894 - lt 15 - Jardim Nova Esperanca, Goiânia

Betos Bar

Petisco: Panceta do Betos Bar

Endereço: Avenida dos Alpes, s/n, R. L-15 - Setor União, Goiânia

Bicudo Carne de Sol

Petisco: Tirinhas de torresmo

Endereço: Avenida Circular n° 878 Qd. 130-B, R. L-12 - Parque Oeste Industrial, Goiânia

Botequim Manda Brasa

Petisco: Panceta do sertão (Panceta servido com mandioca, limão taiti e mel)

Endereço: Rua São Luís, 330 - Alto da Glória, Goiânia

Buteco do Zé Abílio

Petisco: Espetos recheados (Espeto bovino recheado com bacon e cream cheese, e e de pimenta recheada com goiabada, acompanhados com geleia de pimenta e molho chipot)

Endereço: Avenida T-4, Qd. 171, lt 03, Setor Serrinha, Goiânia

Buteko do Leozinho

Petisco: Hot Chicken do Leozinho (Coxa e sobrecoxa à passarinho acompanhada de molho especial da casa)

Endereço: Rua C-217 - Jardim América, Goiânia - GO

Buteko do Peixe

Petisco: Lombo de pirosca

Endereço: Avenida Araxá, 775 - Jardim Ana Lúcia, Goiânia

Calambau Chopp

Petisco: Iscas de lombo de porco

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, 171 - St. Leste Vila Nova, Goiânia

Camargos Chopp

Petisco: Disquinho de feijoada (Porpeta Mista com recheio de feijoada)

Endereço: Avenida Angélica, Qd X 1, Lt 11, 421 - Jardim Bela Vista, Goiânia

Capela Rangos i Biritas

Petisco: Panceta é de casa (Panceta temperada com ervas finas e alecrim acompanhada de mandioca salteada na manteiga do sertão, servidos com barbecue de goiabada e geleia de pimenta)

Endereço: Avenida C-206 - Esq. c/ Rua C-202, Qd. 480, Lt. 15, nº 236 - Jardim América, Goiânia

Casarão do Pastel

Petisco: Estrogonofe Lá Rússia (Pastéis recheados de estrogonofe de frango e carne)

Endereço: Rua 10 - Setor Central, Goiânia

Churrasquinho do Dedé

Petisco: Pão duro (Pão sírio recheado com carne, requeijão e mostarda e assado na churrasqueira)

Endereço: Rua Dona Maria Joana, n° 171 - St. Sul, Goiânia

Costela e Cia

Petisco: Costela gaúcha ao sertão (Costela assada ao bafo coberta com queijo do sertão)

Endereço: Avenida C-208, 319 - Jardim América, Goiânia

Cumpadi Bar

Petisco: Costela de Adão (Costelinhas suínas defumadas e fritas, envolvidas em molho barbecue e gergelim, acompanhadas de batatas fritas)

Endereço: Avenida La Paz Qd.01 Lt.01 Residencial, R. Mendanha, Goiânia

Del Lest Bar e Conveniência

Petisco: Canapé de mandioca com carne de so(Purê de mandioca empanado em farinha crocante e frito com topping de carne de sol desfiada e temperada à modo da casa com creme de queijo)

Endereço: Avenida Industrial, 389 - St. Leste Vila Nova, Goiânia

Dom Cirus

Petisco: Sim'Pracidade (Pastéis recheados de frango)

Endereço: Rua 229, 96 - St. Coimbra, Goiânia

Dom Pedro Bar e Cozinha

Petisco: Bacalhau do Dom (Bacalhau desfiado, acompanhado de mousseline de batata, queijo derretido e palha de mandioca frita)

Endereço: Rua 24, 344 Qd 77 Lt 48 Próximo a - St. Central, Goiânia

Espetoso Boteco de Bairro

Petisco: Kafta aos murros (Kafta Bovina assada na brasa, coberta com queijo raclete derretido e acompanhada com a famosa batata aos murros)

Endereço: Rua S-6, 901 - St. Bela Vista, Goiânia

Gota Azul Bar

Petisco: Surpresinha do Gota (Escondidinho de carne seca com catupiry)

Endereço: Avenida Aristóteles, Qd 15 - Lt 12 - Jardim Mariliza, Goiânia

Gurupi Restaurante

Petisco: Aglomerados (Bolinhos de legumes com carne moída e empanados em farinha de mandioca)Endereço: Av. Esperança, 431 - Vila Itatiaia, Goiânia

Jajá Drinks

Petisco: Discoteca do Jajá (Discos recheados com muçarela e cheddar)

Endereço: Rua 74, 329 - St. Central, Goiânia

Jantinha do Lipão

Petisco: Panceta (Barriga de porco com pele)

Endereço: Setor Urias Magalhães, Goiânia

Limas Bar

Petisco: Pastelito (Pastéis recheados de tilápia com catupiry e camarão)

Endereço: Rua Minas Gerais, 50 - St. Urias Magalhães,

Macambiras Bar

Petisco: Kiev de Tilápia (Kiev de tilápia com provolone empanado com farinha panko)

Endereço: Avenida Nadra Bufaiçal, s/n - Setor Faiçalville, Goiânia

Magia do Peixe

Petisco: Risotinho frito(Bolinho de arroz recheado com camarão e queijo)

Endereço: Rua C-193, Quadra 487, Lote 23

Quintal de Mainha

Petisco: Virgulino (Bolinho de feijão verde recheado com queijo coelho, acompanha maionese de limão e vinagrete de maxixe)

Endereço: Rua Ágata, Qd. 32 Lt. 11 - St. Goiânia 2

Quiosque Mack Locoo

Petisco: Cebola recheada (Almôndega recheada com queijo e coberta com cebola e bacon)

Endereço: Avenida Circular, Qd. 58 - Lt. 17, Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Rancho 55

Petisco: Cachorro quente de panceta (Panceta assada com ragu de panceta, linguiça caseira defumada e barbecue de goiabada)

Endereço: Rua C-55 - Setor Sudoeste

Restaurante e Bar Village 33

Petisco: Sabor Goiano (Disco de Pernil)

Endereço: Avenida Sucuri, 1839, Setor Jaó - Goiânia

Rocket 07

Petisco: Pico do Cerrado (Pulled Pork coberto com veloudé de 3 queijos, acompanhado de bastões de aipim crocante e finalizado com alho frito)

Endereço: Av. Portugal, 1010 - Setor Marista - Goiânia

Toca do Dino

Petisco: Amo ela (Escondidinho de moela invertido com molho de tomate e temperos especiais da casa sobre cama de purê de batata)

Endereço: Av. Blvd. Conde dos Arcos, 173, Setor Goiânia 2

Vila Rica Bar e Restaurante

Petisco: Mini disco com provolone

Endereço: R. 229, 259 - St. Leste Vila Nova, Goiânia



APARECIDA DE GOIÂNIA

Bar e Petiscaria Califórnia

Petisco: Coxas empanadas a Califórnia (Coxas empanadas e recheadas com queijo)

Endereço: Avenida Monte Cristo, Jardim Olimpico

Bistrô Chica Doida

Petisco: Gole da janta (Picanha assada na brasa regada com fios de queijo, acompanhada com mandioca a moda da casa e finalizada com uma fatia de abacaxi dourada e assada na brasa)

Endereço: Avenida Virgílio Joaquim Ferreira, 11, Parque Flamboyant

Boteco do Filhote

Petisco: Disco Diou #Deoutromundo (Disquinho feito com costela de tilápia e recheado com queijo muçarela. Acompanha dois molhos, geleia de pimenta com barbecue e alcaparras)

Endereço: Avenida Bela Vista, Parque Trindade I

Caldos Imola

Petiscos: Cumbuca a caçador (Cubos de pernil suíno defumado artesanalmente, abacaxi caramelizado no pão italiano)

Meninas Megacheff

Petisco: Porpeta de espaguete (Porpeta de espaguete ao molho maracutili, recheado com bolonhesa)

Endereço: Avenida V-1 - Residencial Santa Fé

Retrô Bar

Petisco: Bolinho Retrô (Bolinho de purê de batata recheado com queijo e carne de sol)

Endereço: Retro Bar - Rua Nova Olinda Esq. C/ Rua Bahia, Qd 38, Lt 19, Jardim Esmeraldas - Aparecida de Goiânia

Savana Cervejaria

Petisco: Bolinho do Cerrado (Bolinho de pirão de frango com mandioca, queijo e presunto)

Endereço: Rua Sacramento, Qd. 126 , Lt 04, Setor dos Afonsos - Aparecida de Goiânia

Toka do Véi

Petisco: Isquinha Arrojada (Isca de tilápia acompanhada com molho da casa)

Endereço: Rua Ecocatu, Qd. 34, Lt 01, Jardim Helvécia - Aparecida de Goiânia

Varanda Bar e Restaurante

Petisco: Lâminas de porco recheado (Lâminas de lombo de porco recheadas com presunto e muçarela ao molho shoyo, empanadas com farinha de rosca e batata palha e acompanhadas de geleia de abacaxi apimentada)