Companhia Deborah Colker volta ao Teatro Goiânia com a estreia do espetáculo Sagração

A Companhia de dança Deborah Colker, uma das mais conceituadas do país, se apresenta no Teatro Goiânia com a estreia do espetáculo "Sagração", nesta sexta-feira e sábado (23 e 24), às 21h. A apresentação faz parte da turnê do grupo, que traz uma fusão única entre a música russa e os ritmos brasileiros.

Os ingressos estão disponíveis com valores que vão de R$ 20,00 a R$170,00, no site: sympla.com.br. "Sagração" é uma adaptação da obra "A Sagração da Primavera", composta por Igor Stravinsky.

Dirigida por Débora Colker, a montagem explora a evolução da humanidade, incorporando elementos bíblicos, referências científicas e influências indígenas. A coreografia, inspirada por visões ancestrais sobre a origem do mundo, cria um diálogo inovador entre o clássico e o contemporâneo.



A turnê marca os 30 anos da Companhia Deborah Colker, que traz na bagagem 14 espetáculos apresentados em mais de 100 cidades, de 32 países, contabilizando um público de 3,5 milhões de pessoas.

Um repertório que a mantém como uma das companhias mais premiadas e prestigiadas no Brasil e no mundo, recebendo em 2018 o Prix Benois de la Danse de Moscou, o mais importante prêmio da categoria. Recebeu ainda um Laurence Olivier em 2001, célebre prêmio inglês, concedido pela The Society of London Theatre, pelo espetáculo Mix.



A turnê do grupo, que seguirá para outras três cidades depois de Goiânia, conta com apoio do Ministério da Cultura e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é patrocinada pela Petrobras.



Serviço: Espetáculo Sagração – Companhia de dança Deborah Colker

Data: Sexta-feira e sábado (23 e 24)

Local: Teatro Goiânia

Horário: 21h

Ingressos: De R$ 20,00 a R$170,00

Vendas: sympla.com.br