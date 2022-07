Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida de 14 a 20 de julho de 2022

ESTREIAS

Elvis

EUA, 2022. Direção de Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Biografia musical, 2h39. 12 anos legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 14h30 e 17h40, e leg., às 20h50. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 14h e 20h10. Cinemais Bougainville 5, leg., às 13h30. Cine Ritz 2, dubl., às 17h10, e leg., às 20h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h e 21h20, e leg., às 18h10. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h40 e 21h55. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 14h30, 18h10 e 21h40. Cinemark Flamboyant t, leg., às 17h15 e 20h40. Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h, 17h25 e 21h10. Cinépolis Cerrado t, dubl., às 17h e 20h30. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 14h40, 17h50 e 21h. A cinebiografia acompanha décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Colonel” Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.

O Telefone Preto

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h10. Buriti 4, dubl., às 21h45. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 21h50. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 15h10. Cinemark Passeio 7, dubl., às 18h10 e 20h40 (sexta e sábado, extra às 23h10). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 19h e 21h45. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 18h10 e 20h30 (sábado e domingo, às 19h30 e 21h40). Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

A Boa Mãe

França, 2022. Direção de Hafsia Herzi. Com Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi. Drama, 1h39. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 14h. Depois de seu filho ser preso por estar na cena de um crime de roubo em um posto de abastecimento de gasolina, a cuidadora da casa, Nora, faz de tudo para ajudá-lo enquanto ele fica encarceirado até seu julgamento.

Espero que Esta Te Encontre e que Estejas Bem

Brasil, 2022. Direção de Natara Ney. Documentário, 1h24. Livre. Cine Cultura, às 20h45 (exceto domingo, quando haverá sessão gratuita de lançamento do filme goiano Granada, de Benedito Ferreira). Em 2011, um lote com 180 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande (MS) para o seu noivo no Rio de Janeiro. Durante dois anos, 1952/53, ela relata sobre a paixão e a distância. A partir dessa descoberta, uma investigação se inicia para localizar o casal apaixonado e descobrir o desfecho do romance. Uma história sobre amor, tempo e memória.

EM CARTAZ

Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 20h50. Buriti 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Buriti 5, dubl., às 15h20, 17h50 e 20h20. Cinemais Portal Norte 1, 3D, dubl., às 15h45, 18h30 e 21h15. Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 14h15, 17h15 e 20h. Cinemais Portal Sul 1, 3D, dubl., às 15h30, 18h40 e 21h30. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 14h30, 17h15 e 20h. Cinemais Bougainville 1, 3D, dubl., às 13h30 e 19h, e 3D, leg., às 16h15 e 21h45. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 17h50. Cinemais Bougainville 4, 3D, dubl., às 21h30. Cinemais Bougainville 5, leg., às 17h15 e 20h15. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30 e 16h (domingo, extra às 11h), e 3D, dubl., às 18h30 e 21h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h45, 19h15 e 21h45. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h10. Cineflix Aparecida 3, leg., às 17h10. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 14h30 e 21h30, e 3D, dubl., às 17h e 19h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h, 15h55, 18h40 e 21h30. Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 20h10 (sexta e sábado, extra às 23h). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 13h50 e 16h40 (segunda e terça, comente às 13h50), e leg., às 19h30 e 22h20. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 18h05 e 20h50 (sexta e sábado, extra às 23h35; sábado e domingo, extra às 12h20). Cinemark Passeio 1, leg., às 20h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 13h50, 16h40, 19h30 e 22h20. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h, 15h50, 19h e 21h45 (sábado e domingo, às 12h30, 15h15, 18h e 21h). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h30, e 3D, dubl., às 17h20 e 20h10 (sexta e sábado, extra às 22h55). Cinépolis Cerrado 1, dubl, às 15h30 e 21h, e 3D, dubl., às 12h45 e 18h15. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h15, 16h, 18h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 15h30 (sábado e domingo, às 17h). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h10, 15h40, 18h10 e 20h40. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h25 e 20h25. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 14h20, 16h55 e 19h40. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 21h05. O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

A Jangada de Welles

Brasil, 2019. Direção de Petrus Cariry e Firmino Holanda. Documentário, 1h15. 10 anos. Cine Cultura, às 17h20. O jangadeiro Manuel Jacaré foi tragado pelo mar quando Orson Welles filmava o inacabado É Tudo Verdade (It’s All True), em 1942. O fato evoca memórias da ditadura do Estado Novo, da Segunda Guerra, da luta de pescadores cearenses por direitos trabalhistas e por moradia no seu espaço tradicional — alvo de especulação imobiliária.

O Acontecimento

França, 2022. Direção de Audrey Diwan. Com Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami. Drama, 1h40. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h45. Adaptação do romance de Annie Ernaux, se passa numa França de 1963, ainda quando o aborto era ilegal no país. Anne é uma estudante com um futuro promissor, e quando descobre que está grávida, ela imediatamente insiste na interrupção, mas seu médico avisa sobre as leis implacáveis ??contra procurar ou ajudar abortos, e suas tentativas de chegar a seus amigos mais próximos são rejeitadas. À medida que as semanas passam, sem apoio ou acesso, uma Anne cada vez mais desesperada persiste inabalavelmente em buscar qualquer meio possível de interromper a gravidez na esperança de recuperar seu futuro. O longa detalha direta e graficamente não apenas os perigos e indignidades da busca angustiante de Anne, mas também como a indiferença ao redor aumenta sua situação, imergindo-nos na certeza de sua personagem de que o fracasso em interromper esta gravidez certamente seria o fim de sua vida também.

Seguindo Todos os Protocolos

Brasil, 2022. Direção de Fabio Leal. Com Fabio Leal, Paulo César Freire, Lucas Drummond. Comédia dramática, 1h14. 18 anos. Cine Cultura, às 15h55. Chico está sozinho em seu apartamento, e vive cada dia imerso em marasmo e ansiedade, durante a pandemia. Em sua solidão, é cada vez mais tomado pelo desejo do contato humano, e, em especial, do sexo. Disso, nascem formas alternativas de reencontros, e a procura de uma maneira de tocar outras pessoas com segurança. O longa aborda a solidão do isolamento social na fase mais aguda da pandemia de Covid 19.

Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 1, dubl., às 14h50, 16h50 e 18h50. Buriti 4, dubl., às 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50. Cinemais Portal Norte 2, às 13h45, 16h, 18h15 e 20h30. Cinemais Portal Sul 2, às 13h45, 16h, 18h15 e 20h30. Cinemais Bougainville 2, 3D, às 13h45, 16h e 18h15. Cinemais Bougainville 4, às 16h30, e 3D, às 14h15 e 19h. Cine Ritz 2, às 13h30 e 15h20 (domingo, extra às 11h. Cineflix Aparecida 1, às 14h40. Cineflix Aparecida 2, às 15h10, 17h10 e 19h10. Cinemark Flamboyant 2, às 14h40 e 16h50 (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinemark Flamboyant 3, às 14h10 e 16h20. Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 13h40 (quarta, com sessão normal), 15h50 e 18h. Cinemark Flamboyant t, às 12h55 e 15h05. Cinemark Passeio 1, às 14h20, 16h30 e 18h40 (sábado e domingo, extra às 12h10). Cinemark Passeio 6, às 13h15 e 15h25. Cinemark Passeio t, às 13h30, e 3D, às 15h40. Cinépolis Cerrado 3, às 12h30, 14h30 e 16h45. Cinépolis Cerrado 3, às 13h, 15h15, 17h30 e 19h45. Cinépolis Cerrado 6, às 14h, 16h15, 18h30 e 20h45. Kinoplex Goiânia 1, às 13h50, 15h50, 17h50 e 20h. Kinoplex Goiânia 6, às 16h50 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 1, às 18h10. Multicine Cidade Jardim 3, às 17h10, e 3D, às 15h10 e 19h10. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Lightyear

EUA, 2022. Direção de Angus MacLane. Animação de ficção científica, 1h49. Livre, legendado e dublado. Buriti 3, às 14h. Kinoplex Goiânia 2, às 13h (sábado e domingo, às 14h30). A história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). O filme segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo e que há os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada de Zurg, uma presença alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis e uma agenda misteriosa.

Jurassic World: Domínio

EUA, 2022. Direção de Colin Trevorrow. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventura e ficção científica, 2h26. 12 anos, dublado. Buriti 3, às 16h10. Cineflix Aparecida 3, às 14h20. Cinemark Flamboyant 3, às 18h30. Sequência direta do longa de 2018 - Jurassic World: Reino Ameaçado -, quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros.

Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 21h20. Cinemais Bougainville 2, leg., às 21h. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 19h e 22h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h35 e 20h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 22h10. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 14h10, e leg., às 20h50. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.