Confira a programação para o aniversário de São Paulo, que terá shows de João Gomes e Belo de graça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação cultural que a Prefeitura de São Paulo prepara para o aniversário de 469 anos da cidade, celebrado na próxima quarta-feira, às 25, inclui shows de João Gomes, Belo, Nando Reis, Vitor Kley, Almir Sater e Dona Onete, além de atrações musicais de todas as regiões no Vale do Anhangabaú -onde tipicamente fica concentrada a parte principal da comemoração.

Sob o mote "São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui", o evento também se espalha por outros equipamentos culturais da prefeitura, como o Centro Cultural São Paulo, a Vila Itororó e casas de cultura. Distribuídas por esses espaços estão nomes como Maria Gadú, Dexter, MC Hariel e Negra Li.

Confira, abaixo, a programação musical do evento, que já tem eventos previstos para este final de semana.

VALE DO ANHANGABAÚ

Quarta (25)

14h - Fresno + Vitor Kley + Thedy Correa

16h - Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos

18h - Belo

20h - João Gomes

PRAÇA DAS ARTES

Quarta (25)

Festa dos Pequeninos

12h - Oras Bolhas (Circo)

13h - Intervenção c

13h30 - Dois Girassóis (Música)

14h30 -Intervenção circense

15h - Cia Chegança (teatro/música)

16h - Intervenção circense + Intervenção Artística Abayomis, bonecas encantadas (contação de história com oficina)

16h30 - Ciranda das Flores (teatro/contação de histórias)

17h30 - Intervenção circense + Intervenção Artística Sementeiros

13h às 17h - Recreação e pintura facial

12h às 18h - Intervenção Cenográfica

13h - Oficina de Bolha de Sabã

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Quarta (25)

19h - Nando Reis

Quinta (26)

19h - Sampando

Sexta (27)

19h - Kayode - Flow da Pele

Sábado (28)

19h - Maria Gadú

Domingo (29)

19h - Ayô Tupinambá - Canto pra Sobreviver

ÁREA DE LAZER ÁGUA ESPRAIADA - ZONA SUL

Sábado (21)

13h - DBS Gordão Chefe

15h - Major RD

17h - Rappin' Hood

19h - Negra Li

21h - Don L

Sábado (22)

13h - Dalsin

14h - Veigh

15h - MC IG

17h - Tássia Reis

19h - Hyperaranhas

21h - MC Hariel

CASA DE CULTURA BUTANTÃ - ZONA OESTE

Terça (24)

15h - Fração SM e Ação BBoys Parelheiros

18h - Felipe Flip

20h - Duquesa

21h - Don L

CASA DE CULTURA HIP HOP - ZONA SUL

Terça (24)

16h - Stylo Urbano

17h - Zuruka RB convida Negreta Rosana Bronks

18h - Mag B

19h - DJ Donna

20h - Khally - Ras da Rima

PRAÇA COMUNITÁRIA LIGIA MARIA SALGADO NÓBREGA - CIDADE ADEMAR - ZONA SUL

Quarta (25)

13h - Detroit Breaks Racha com IDM

15h30 - Karol de Souza

16h30 - DJ Simmone Lasdenas

17h30 - DJ Llobato MC convida Jotab NSN

18h30 - Amanda Negrasim

20h - MV Bill + Kmila CDD

CASA DE CULTURA HIP HOP LESTE - ZONA SUL

Quarta (25)

13h - Msário

15h - Dexter

16h30 - Monna Brutal

18h - Brisa Flow

19h30 - Dow Raíz

21h - KL Jay convida Xis

VILA ITORORÓ

Quarta (25)

18h - Simoninha canta SP