Confira a receita do bolo de maçã de Paola Carosella

No lançamento do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, o apresentador Leandro Hassum, e os jurados Paola Carosella e João Diamante receberam um grupo de jornalistas para adiantar detalhes do novo reality culinário e também “colocar a mão na massa”. Confira a receita do bolo de maçã da chef Paola preparada na bancada da atração.



Ingredientes

- 125 gramas de iogurte natural

- 60 ml de óleo, ou 60 gramas de manteiga derretida

- 1 pitada de sal

- 1 colher de chá de fermento para bolo

- 280 gramas de farinha

- 200 gramas de açúcar

- 3 ovos

- 1 colher de essência de baunilha

- 3 maçãs grandes ou 4 pequenas



Modo de preparo

Misture os ovos, o óleo, o açúcar e a baunilha. Acrescente farinha peneirada com sal e fermento.

Descasque as maçãs (mas reserve 1 com casca para decorar) . Rale ou corte em fatias finas. Em seguida misture com a massa.

Corte a última maçã em fatias muito finas e coloque por cima do bolo formando uma flor. Polvilhe com açúcar.

Leve ao forno pré aquecido a 170 °C. Deixe por 50 minutos. Após desligar o forno, deixe esfriar para tirar da forma. Para finalizar o prato, polvilhe com açúcar de confeiteiro.