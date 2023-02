Confira as tendências de maquiagem para o carnaval 2023

Se existe uma época do ano que a influenciadora digital Alessandra Morais, de 35 anos, adora, essa data é, sem dúvidas, o carnaval. Amante de produtos de beleza, ela aproveita a folia para ousar um pouco mais e se divertir, expressando criatividade no figurino e, claro, na maquiagem. “No dia a dia, sempre uso algo mais básico e discreto. Mas nessa época a gente se permite divertir mais. Gosto de apostar em algo mais cheio de cor e brilho”, conta.

Brilho parece mesmo ser a palavra de ordem quando o assunto é tendência de maquiagem para o carnaval 2023. Olhos coloridos, com sombras intensas e delineadores elaborados, são a escolha certa para uma aparência mais vibrante e festeira. “Maquiagens com glitter, sombras coloridas e pedrinhas ganharam destaque nas makes, principalmente após o sucesso da série Euphoria, da HBO. Neste ano, a tendência vai continuar com tudo”, aposta o maquiador Wanderson Gregório.

Além de refletir a alegria dos dias de festa, a maquiagem pode ser ferramenta poderosa para destacar a beleza e a personalidade da foliã. “Quando se fala em carnaval, não existem regras. Quanto mais ousado melhor. Todas as cores, efeitos e adereços são permitidos. O uso de itens adesivos como pedrarias, tattoos e até mesmo delineados mais elaborados estão liberados. Mas, para não errar, é importante combinar os tons frios ou quentes de acordo com a pele”, ensina o maquiador.

Além da região dos olhos, o cuidado com os lábios é super importante. Para um look completo, a dica é escolher cores intensas, como vermelho, rosa e laranja. As texturas metálicas e brilhantes são opção para quem quer um acabamento mais chamativo. Já o blush garante um visual vibrante e animado, em tons de rosa, laranja ou pêssego. O uso de iluminador adiciona brilho e destaca as áreas-chave do rosto. Escolha um dourado ou prateado para um acabamento mais quente e sofisticado.

Wanderson destaca que o erro mais comum quando o assunto é maquiagem de carnaval é não cuidar da pele antes e depois do uso dos cosméticos. “Antes, é preciso lavar o rosto, usar tônico e hidratante. E não esquecer, claro, do protetor solar ou mesmo optar por base que tenha proteção solar. Durante a festa, a dica é usar produtos de qualidade, preferencialmente a dermomake, com fórmula que alia maquiagem com tratamento da pele. Depois, é obrigatório tirar a maquiagem com demaquilante adequado”, explica.

A maquiagem deve ser sempre aplicada com cuidado e equilíbrio. Além disso, é importante levar em consideração o tipo de pele e a climatização da festa ou bloquinho ao escolher as cores e texturas. Produtos de qualidade e testados dermatologicamente evitam reações alérgicas e irritações na pele. Para aquelas que se sentem inseguras sobre a aplicação dos produtos, a dica é procurar a orientação de um profissional de beleza.

Alerta

Quem pretende se pintar bastante para o carnaval deve procurar tintas e maquiagem hipoalergênicos e materiais fáceis de remover. “Prefira os produtos orgânicos e não cubra áreas muito grandes. A associação com o sol e suor pode causar as dermatites de contato. Outra dica é evitar passar glitter na região dos olhos, por conta da sensibilidade da região. Além disso, produtos como tintas e brilhos não devem ser aplicados em áreas irritadas ou com feridas, pois a tendência é que elas piorem”, explica a dermatologista Lana Bezerra.



FAÇA VOCÊ MESMA

Combinar criatividade com durabilidade extrema é a receita de Sadi Consati, maquiador oficial de O Boticário, para criar a make perfeita para o carnaval. Confira o tutorial.



PASSO 1: SKINCARE DE RESPEITO

Sadi ressalta que antes de começar a make, é muito importante limpar, tonificar e hidratar a pele do rosto. É isso que vai ajudar a garantir a qualidade e a durabilidade da make.



PASSO 2: UNIFORMIZAÇÃO DA PELE E CONTROLE DE BRILHO

A combinação perfeita para obter um efeito uniforme na pele é usar um primer antioleosidade e uma base mate que deixam a pele lisa e aveludada e controlam o brilho da pele.



PASSO 3: FOCO NO OLHAR

O olhar pede destaque numa make de carnaval. Então, vale tudo para valorizar os olhos, segundo Sadi. Uma dica é um delineado preto bem poderoso, alongado e bem grosso. O maquiador optou por misturar os tons de lavanda, roxo e lilás.



PASSO 4: SOBRANCELHAS

Usando uma solução para sobrancelha, Sadi obteve o efeito brow lamination, ou seja, sobrancelhas cheias, brilhantes e penteadas para cima. O objetivo é realçá-las.



PASSO 5: SAUDÁVEL

O expert finalizou a pele com blush rosado. A dica é esfumar bem no alto das maçãs do rosto, para proporcionar um ar saudável e de vivacidade.



PASSO 6: BOCA

Para finalizar, a escolha foi um batom na paleta rosada, do tipo mate. O maquiador aconselha optar por um produto que hidrate os lábios e tenha longa duração.