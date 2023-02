Confira dez exposições com entrada gratuita em Goiânia

A maratona de festas de Carnaval acabou, o que pode ser a ocasião que alguns precisavam para buscar opções de programas culturais mais tranquilos para os próximos dias. Com propostas diversas e espalhadas por diferentes regiões da cidade, Goiânia recebe atualmente uma gama de exposições de arte com entrada gratuita. Preaparamos um roteiro com dez opções na capital - e aproveite, porque algumas estão em reta final, e uma na cidade de Goiás. Confira:

Corre Curumim!

Produzindo exposições fotográficas itinerantes na capital, o projeto Expourbi apresenta a mostra Corre Curumim!, do fotógrafo Wagner Araújo. As imagens ficam expostas no Parque Areião durante os meses de fevereiro e março, quando seguem para o Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. As fotografias foram realizadas ao longo de cinco anos durante a convivência de Wagner com etnias indígenas brasileiras na Aldeia Multiétnica, que acontece anualmente na Chapada dos Veadeiros. “É interessante como a gente cria uma proximidade espontânea e natural. O objetivo era fazer uma observação intensa e uma leitura transparente dos gestos e expressões, e isso carece de um tempo”, comenta.

O uso intencional de cores como via estética introduz elementos que provocam sentimentos na releitura das fotografias. “A ideia das cores é valorizar as expressões das imagens, de forma que as pessoas consigam se ater um pouco mais e visualizar a força dessas expressões”, diz. Segundo Wagner, a proposta é dar continuidade ao projeto com outros fotógrafos convidados.

Local: Parque Areião (Setor Pedro Ludovico). De fevereiro a março de 2023.



Expo Valenta

Com curadoria e produção de Larissa Pitman (Valenta), os trabalhos de 16 artistas goianos podem ser conferidos durante a mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões, que segue até o dia 1º de março. Murais, telas, esculturas e performances corporais integram a exposição, que ocupa quatro ambientes ao lado do cinema do CCON.

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO-020, km 0, saída para Bela Vista de Goiás). Até 01/03/2023. Visitação gratuita.



Enquanto sua Mãe Picava Cebola

Um conjunto de desenhos do artista Arthur Monteiro foram distribuídos em quatro séries, feitos a partir da experimentação com os papéis manteiga e vegetal, aliadas ao uso da tinta acrílica e do grafite. Na exposição, o espectador é convidado a visitar uma ampla paisagem e traçar seus percursos por imagens de sua própria vida interior.

Local: Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center - Rua 4, entrada pela Rua 7, nº 515, Centro). Segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita.

Divino Carnaval

Com curadoria de Paulo Henrique Duarte-Feitoza, a mostra traz os resultados das investigações do artista Badu sobre as relações existentes entre o Carnaval e o sagrado. Pedrarias, lantejoulas, paetês, purpurinas e outros elementos são utilizados na constituição das obras, que adentram diversas linguagens.

Local: Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center). Segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita.



Vestígios

Sexta-feira (24) é o último dia para conferir a instalação Vestígios, do artista visual Leandro de Araújo Moura, aberta a visitação no hall do Centro Cultural Octo Marques. O trabalho foi feito a partir de fotografias de residências do Setor Marista construídas na década de 1970 e que estavam em fase de demolição para dar lugar à construção de modernos edifícios.

Local: Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center). Segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita.



Um Pouco de Mim

O artista goiano Zzzago apresenta a mostra Eu Sou um Pouco de Mim, que reúne mais de 20 obras que integram as quatro séries criadas por ele nos últimos anos. Telas e esculturas em madeira criadas a partir de um projeto sobre sustentabilidade, proteção ambiental e povos indígenas estão entre as peças.

Local: Café Cariño (Rua 1136, 530, Setor Marista). Segunda a sábado, das 11h30 às 19h; sextas até 22h. Até 02/03/2023. Entrada gratuita.

Out of Context

A mais recente exposição individual do artista goiano Pitágoras, intitulada Out of Context, foi prorrogada até o dia 3 de março. São mais de 100 trabalhos em cartaz, entre pinturas, desenhos, intervenções e objetos. Prestes a completar 30 anos de carreira, o artista goiano é considerado um dos mais expressivos artistas contemporâneos brasileiros.

Local: Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center). Segunda a sexta, das 9h às 17h. Até 03/03/2023. Entrada gratuita.



Entrelinhas

Em reta final, a exposição Entrelinhas, do artista plástico Iram Lima, apresenta mandalas e quadros de diferentes tamanhos, cores e formatos criados com linhas e pregos com a técnica do string art. A mostra fica disponível até o próximo sábado (25).

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul). Sexta e sábado, das 19h às 00h. Entrada gratuita.



Arte em Misturas

A sala Sebastião Barbosa da Vila Cultural Cora Coralina recebe a individual Arte em Misturas, do artista goiano Ricardo Santiago. São vários trabalhos desenvolvidos pelo artista, que transitam pelo artesanato, artes plásticas e artes visuais digitais.

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 23 com a rua 03, S/N, Setor Central). Segunda a sexta, das 9h às 15h. Até 03/03/2023. Entrada gratuita.



Água, Papel e Barro

Os arquitetos e artistas goianos Alexandre Gonzaga, Camila Camargo e Nayda Rocha apresentam a exposição Água, Papel e Barro, na sala Antônio Poteiro da Vila Cultural Cora Coralina. A mostra reúne trabalhos dos artistas entre pinturas em aquarela e giz pastel, colagens e esculturas em cerâmica, com registros de cenas cotidianas e suas diversidades.

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 23 com a rua 03, S/N, Setor Central). Segunda a sexta, das 9h às 15h. Até 30/03/2023. Entrada gratuita.

Goiás em Bico de Pena

Últimos dias para conferir a exposição Goiás em Bico de Pena, individual do artista Di Magalhães, que está em cartaz no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. A mostra reúne 30 desenhos feitos com a técnica bico de pena, que retratam a Vila Boa de diversos ângulos.

Local: Palácio Conde dos Arcos (Praça Tasso Camargo, 1, Centro - cidade de Goiás). Terça a sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 8h às 13h. Até 25/02/2023. Entrada gratuita.