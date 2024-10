Confira famosos que se elegeram e os que se deram mal nas eleições municipais

Ex-atletas, influenciadores, atores e jornalistas se candidataram para cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas Eleições 2024, que ocorreu no último domingo (6). Apesar da fama, muitos não foram eleitos ou receberam uma quantidade baixa de votos nesta eleição e também os suplentes (que podem, eventualmente, assumir ou não).

Confira abaixo famosos que concorreram:

*Alexandre Correa (Avante) - Empresário e ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa (Avante) não foi eleito vereador em São Paulo. A apresentadora e ele tiveram um divórcio conturbado no fim do ano passado.

*José Luiz Datena - O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) disputou o cargo de prefeito de São Paulo e não foi eleito. Ele terminou a disputa em um modesto 5º lugar, com 1,84% dos votos.

* Mara Viana - A ex-BBB Mara Viana, vencedora da edição de 2006 do reality, não foi eleita. Ela era candidata à vice-prefeita em Porto Seguro, na Bahia, na chapa encabeçada por Luigi Rotunno (PSDB). Com 12.031 votos, Rotunno ficou em 3º lugar na eleição. O vencedor foi Janio Natal (PL).

* Welington Camargo (Avante) - Irmão dos cantores sertanejos Zezé di Camargo e Luciano, Welington teve 746 votos e não se elegeu. Ele nasceu em Pirenópolis e se mudou para Goiânia para tratar de uma poliomielite quando ainda tinha 2 anos. Por causa das consequências da doença, usa cadeira de rodas. Aos 27 anos, ele foi sequestrado, e o caso mobilizou o País.

* Luísa Mell (União Brasil) - Defensora dos animais e ex-apresentadora, ela não conseguiu uma vaga para a Câmara de São Paulo.

*Cristina Prochaska (PSOL) - A jornalista e atriz Cristina Prochaska (PSOL), de novelas como "A Indomada", disputou a prefeitura de Ubatuba (SP), mas não foi eleita. Teve apenas 402 votos, o que dá 0,77% do total.

*Lúcia Gagliasso (PL) - Mãe dos atores Bruno e Tiago Gagliasso, a matriarca tentou entrou para o mundo político, mas não conseguiu. Ela concorria uma vaga para a Câmara do Rio de Janeiro.

* Sandrão do RZO (PT) - O cantor, famoso nos anos 90, tentou uma vaga para a Câmara de São Paulo, mas decepcionou e não foi eleito.

*Thammy Miranda (PSD) - Filho da cantora Gretchen, foi reeleito vereador em São Paulo, com 50.234 votos e a 22ª maior votação desta edição. A marca supera sua eleição em 2020, quando teve 43.297 votos. Em 2016, Thammy, que nasceu mulher, também foi candidato a vereador de São Paulo pelo PP, obteve 12.408 votos nas eleições e ficou como suplente da coligação.

* Zilu Camargo (União Brasil) - Ex-mulher do cantor Zezé di Camargo e mãe da cantora Wanessa, Zilu Camargo (União Brasil) não foi eleita vereadora em São Paulo, mas ficou como suplente. Ela teve 4.579 votos, apenas 0,08% do total.

* Alexandre Frota (PDT) - O ator Alexandre Frota (PDT) voltou a ser eleito, desta vez como vereador em Cotia (SP). Frota recebeu 2.893 votos e conseguiu o posto por média – quando sobram vagas para o cargo e elas são preenchidas através do cálculo da média do partido, que é determinada pela divisão do número de votos válidos pelo quociente partidário mais um.

*Sérgio Hondjakoff (Cidadania) - O ator que ficou famoso como o personagem Cabeção em Malhação (de 2000 a 2006, Globo), não foi eleito vereador no Rio de Janeiro, mas ficou como suplente. Ele teve 456 votos.

*Bebeto (PSD) - Ex-jogador de futebol e tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, não foi eleito vereador no Rio de Janeiro, e também ficou como suplente. Ele teve 8.125 votos. Ídolo do futebol carioca, ele foi titular do time campeão da Copa do Mundo de 1994.

* Babu Santana - O ator e ex-BBB tentou ser vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL. Ele não foi eleito, mas também ficou como suplente.

* Mario Gomes (Republicanos) - O ator e ex-galã de 71 anos, terminou a eleição com 4.492 votos e na condição de suplente na cidade do Rio de Janeiro. A campanha de Gomes ganhou destaque por conta de uma ação da Justiça que determinou o despejo do ator da mansão de onde morava, na Joatinga, na Zona Oeste do Rio, por conta de uma antiga dívida trabalhista.

* Marquito (Republicanos) - Já há alguns anos na política, o humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito (ex-Programa do Ratinho), não foi eleito, mas ficou como suplente. Ele teve 4.801 votos.