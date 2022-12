Confira o roteiro de exposições em Goiânia durante as férias

Em clima de recesso de fim de ano e férias escolares, Goiânia reúne exposições de arte com diferentes propostas e espalhados por diferentes regiões da cidade para quem não irá sair da cidade neste período. Algumas mostras já estão em sua reta final, enquanto outras viram o ano e permanecem em cartaz até 2023.

No Setor Nova Suíça, a sede da comunidade Bahá’í de Goiânia convida o público a conhecer as raízes ribeirinhas da artista visual Haydèe Sampaio em telas habitadas pelo legado de mulheres de todas as idades e etnias. Na rua 115, no Setor Sul, é possível conhecer a técnica de string art, utilizada pelo artista plástico Iram Lima.

Na região central da capital, uma gama de propostas está em cartaz em diferentes equipamentos culturais, entre telas, fotografias e vídeos no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Centro Cultural Octo Marques e na Vila Cultural Cora Coralina. Já no Jardim Goiás, a experiência imersiva da Van Gogh Live 8K segue no Flamboyant Shopping apresentando a vida e obra de um dos artistas mais renomados da história.

Com a maioria das opções gratuitas, confira as exposições em cartaz em Goiânia entre o final de dezembro e ao longo do mês de janeiro de 2023 para quem procura um roteiro cultural para o período de recesso e de férias:



Raízes

Já em reta final, a exposição Raízes, da artista visual radicada em Goiânia Haydee Sampaio, fica em cartaz até o dia 29 de dezembro, próxima quinta-feira. A inspiração para a série de trabalhos que compõem a mostra vem da própria ancestralidade de Haydee, que reúne em 20 telas em acrílico sobre canvas as lembranças e legados de mulheres de diferentes idades e etnias. “Sou ribeirinha, nascida em Marabá, no Pará. Essas imagens que pintei são uma forma de homenagear e relembrar a minha avó, a minha mãe e todas as pessoas que fizeram parte de minha vida”, conta a artista. “E também de recordar um pouco sobre uma forma de vida que está em vias de extinção, que é desse povo que vive na beira dos rios e que está sempre à margem da sociedade”, aponta. Na quarta-feira (28), um sarau com performance, música e poesia integra a programação da exposição.

Bahá’í Goiânia

(Rua C-234, qd 576, lote 2, Setor Nova Suíça). Segunda a sexta-feira, das 16h às 22h. Até 29/12/2022. Entrada gratuita.



Entrelinhas

Formas e desenhos criados com linhas e pregos caracterizam a técnica do string art, utilizada pelo artista plástico Iram Lima. Ele apresenta mandalas e quadros de diferentes tamanhos, cores e formatos na exposição Entrelinhas, que foi inaugurada na última quinta-feira (22) e segue em cartaz até o fim de janeiro de 2023. O artista goiano trabalha com a técnica desde meados de 2020, com o início da pandemia de Covid-19, desenvolvendo inúmeros padrões e formas geométricas utilizando basicamente linhas, pregos e madeira como materiais.

Lowbrow Lab Arte & Boteco

(Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul). Quinta-feira a sábado, das 19h às 00h. Entrada gratuita.



Out of Context

São mais de 100 trabalhos selecionados para a mais recente exposição individual do artista plástico Pitágoras Lopes, intitulada Out of Context, em cartaz no Centro Cultural Octo Marques. Destes, cerca de 98% são inéditos e recentes. Entre pinturas, desenhos, intervenções e objetos, um apanhado da produção mais recente de Pitágoras integra a mostra que marca a volta do artista às galerias e espaços culturais com livre visitação do público desde a pandemia. Prestes a completar 30 anos de carreira, o artista goiano é considerado um dos mais expressivos artistas contemporâneos brasileiros.

Centro Cultural Octo Marques

(Edifício Parthenon Center - Rua 4, entrada pela Rua 7, nº 515, Centro. Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Até 16/02/2023. Fechado nos dias 30/12 a 01/01. Entrada gratuita.



Van Gogh Live 8k

Quem passa pelo espaço Garden do Flamboyant Shopping é convidado a imergir nas cores e pinceladas vigorosas de Vincent Van Gogh, pintor pós-impressionista holândes que se tornou fenômeno recente com as propostas de exposições imersivas. A mostra Van Gogh Live 8K está montada em um espaço de 2.800 metros quadrados, distribuída em seis ambientes que contam a história do artista em diversas fases. Ao final do trajeto, uma grande sala com 40 projetores a laser transforma a área em uma enorme tela de projeção, que convida os visitantes a caminhar por dentro do céu estrelado, dos girassóis, das flores de amendoeira e até mesmo de seus autorretratos.

Garden Flamboyant Shopping

(Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás). Segunda a sábado, das 10h às 21h20 / domingos e feriados, das 13h às 20h20. Até 15/01/23. Ingressos: de R$ 30 (meia) a R$ 140 (Vip Experience) via www.vangoghlive.com.br.



In Color

De um lado, paisagens inspiradas no Cerrado. No outro, pinturas abstratas sobre tela e papelão. Dividida em dois blocos, a exposição In Collor, individual do artista goiano Silvio Pio X, está em sua reta final e recebe o público até o dia 30 de dezembro, na Vila Cultural Cora Coralina. A mostra reúne 20 obras produzidas pelo artista nos últimos dois anos, entre pequenos e grandes formatos, que têm como característica as cores como formas e vice-versa.

Sala Sebastião Barbosa, Vila Cultural Cora Coralina

(Rua 23 com a rua 03, Setor Central). Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Até 30/12/22. Fechado nos dias 30/12 a 01/01. Entrada gratuita.



Desvelar o Tempo

Em comemoração aos 35 anos do MAC Goiás, o CCON, o Sesc Goiás e a Arte Plena Produção em Cultura apresentam a exposição Desvelar o Tempo. A curadoria é do artista visual Sandro Tôrres, que realizou um recorte do acervo do museu que conta com mais de 1200 itens entre pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, objetos, instalações e vídeos. Ele também realizou visitas à reserva técnica para construir uma narrativa quase cronológica e didática na montagem da exposição.

Museu de Arte Contemporânea de Goiás

(Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO-020, km 0, saída para Bela Vista de Goiás). Terça a sábado, das 9h às 17h. Entrada gratuita.



Museu da Imagem e do Som

O Museu da Imagem e do Som (MIS) está atualmente com três mostras em cartaz. São elas: Luiz Pucci – É Favor me Olhar com Cuidado e Mulher: Identidade e Resistência, que integram o projeto de ocupação cultural “O MIS é Nosso” que busca democratizar a arte fotográfica. A primeira é composta por fotografias do acervo do MIS e tem curadoria de Samuel de Jesus. Já a segunda faz uma leitura das artistas visuais Cris Bierrenbach, Cecília Araújo e Mariana Capeletti, que pesquisam temas voltados às questões da imagem da mulher na sociedade brasileira. É possível conferir também o videodocumentário Lambe-lambe em Goiânia, de Ana Rita Vidica, sobre os fotógrafos lambe-lambe da capital.

Museu da Imagem e do Som de Goiás (Praça Cívica, nº2, Centro Cultural Marietta Telles Machado, Setor Central). Segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. Até 31/03/23. Fechado nos dias 30/12 a 01/01. Entrada gratuita.



Museu Pedro Ludovico

Criado em 1987 em homenagem ao fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, trata-se da sua antiga casa construída em 1934, em estilo art déco, com dois pavimentos. O espaço abriga a exposição permanente do acervo, distribuído nas salas de jantar, escritório, quartos e cozinhas, constituído de documentos pessoais e políticos, livros, fotografias, mobiliário, porcelana, prataria, cristais e ainda objetos pessoais de Pedro Ludovico, de sua mulher, dona Gercina Borges Teixeira e dos filhos.

Museu Pedro Ludovico

(Rua Dona Gercina Borges Teixeira, nº 133, Centro). Terça a sexta, das 9h às 17h/ sábado, domingo e feriados, das 9h às 15h. Fechado entre 31/12 e 01/01. Entrada gratuita.