Confira o roteiro de festas de carnaval no interior de Goiás

O grito e a alegria entalados na garganta têm data e hora para se soltarem. Por todo o País, o carnaval 2023 tem sabor de retomada depois de dois anos sem programação nas ruas por causa da pandemia. Uma festa de celebração da vida, da alegria e da união. Em Goiás, não será diferente. O carnaval do interior tem tudo para ser um dos melhores dos últimos tempos. Prefeituras investiram pesado na programação em busca de atrair turistas. Além das belezas naturais, show de artistas de axé, forró, sertanejo e até música gospel foram programados nos principais destinos. Em Goianésia, por exemplo, a festa terá a participação de artistas consagrados como Os Barões da Pisadinha. Cidades históricas como Pirenópolis e Goiás apostam no resgate do carnaval de marchinhas. Já Caldas Novas ampliou a duração da folia. Serão 13 dias de festa. Confira no roteiro a programação dos principais destinos para dançar, cantar e vibrar com o retorno da folia de Momo.



BRITÂNIA

A festa no Lago do Tigres e Rio Araguaia começa na sexta-feira, 17, com o desfile do Bloco Zé Pereira e show da Banda Scalla. No sábado, 18, a atração é o Baile do Mário e o DJ Emerson Souza. Domingo, 19, o som é sertanejo com a dupla Davi e Júlio e o DJ Noobreak. A festa será encerrada no domingo, 19, com a Banda Mileator. O carnaval em Britânia contará ainda com concurso e premiação para o bloco mais animado.

Distância de Goiânia: 325 km

Informações: britania.go.gov.br



CALDAS NOVAS

Para agradar a todos os públicos, Caldas Novas, um dos principais destinos turísticos de Goiás, preparou três eventos para o carnaval. O Carnaval Antigo, na Praça 4 Rodas, já começou e tem atrações durante todo mês. Zé Ricardo e Thiago, Kleo Dibah e Malu estão na lista de atrações. Já nos dias de folia, haverá também o tradicional Carnaval das Águas Quentes, no Espaço Municipal de Eventos, com destaque para o show da banda Saca na Geral e do cantor Zhell Chicleteiro. A programação inclui o Encontro de Carros Antigos, também na Praça 4 Rodas, nos dias 25 e 26.

Distância de Goiânia: 165 km

Informações: caldasnovas.go.gov.br



CIDADE DE GOIÁS

DJs, marchinhas, desfiles de escolas de samba, e shows diversos, como da cantora Maíra Lemos e do grupo Heróis de Botequim, agitam o carnaval da Cidade de Goiás. A festa será realizada de sexta, 17, a terça-feira, 21, na cidade histórica que atrai milhares de turistas em palcos espalhados por locais como a Praça de Eventos, Mercado Municipal e Avenida Beira Rio. Blocos tradicionais como o Coró de Pau e o da Alegria prometem movimentar as ruas de pedra do centro da antiga capital de Goiás.

Distância de Goiânia: 141 km

Informações: goias.go.gov.br

GOIANÉSIA

Considerado um dos mais animados do Estado, o carnaval de Goianésia apostou este ano em uma grade de atrações nacionais variadas. Entre os destaques da festa, que será realizada entre os dias 17 e 20 de fevereiro, no Parque da Lagoa Princesa do Vale, estão a dupla Israel e Rodolffo, DJ Wam Baster, Hungria, Zheel Chicleteiro, Os Barões da Pisadinha, DJ Jiraya Uai, Cat Dealers e Kamisa 10.

Distância de Goiânia: 198 km

Informações: goianesia.go.gov.br



GOIATUBA

Autoproclamado “o melhor carnaval do Sul goiano”, Goiatuba promete dias de muita animação entre a sexta, 17, e terça-feira de carnaval, 21. O palco da festa será a Feira Coberta, no centro, que terá atrações como a Banda Swing Brasil, Maluê e a dupla Dyogo e Deluca. Uma das atrações mais aguardadas é a banda Tchakabum que apresentará, no domingo, 19, sucessos como Tesouro de Pirata, Dança da Mãozinha e a Explosão Tchakabum.

Distância de Goiânia: 176 km

Informações: goiatuba.go.gov.br



JARAGUÁ

É preciso ter fôlego para acompanhar a intensa programação da festa em Jaraguá em 2023. A Casa da Cultura, a Praça JK, a Praça do Coreto e até o Rio das Almas serão palcos da folia que começa na sexta-feira, 17, com a Matinê com Marchinhas. Mr Gyn, Márcio e Raffael e o tradicional desfile do Bloco do Zé Pereira fazem parte do carnaval que segue até segunda-feira (20).

Distância de Goiânia: 143 km

Informações: jaragua.go.gov.br



MINAÇU

O axé de Zheel Chicleteiro, no domingo, 19, é o destaque da programação do carnaval de Minaçu que será realizado na Praia do Sol entre sexta, 17, e segunda-feira, 20. A abertura da folia fica por conta de Leiliane Costa. As bandas 25zeroum e Que Se funkey e o DJ Calledos também estão na programação da cidade que atrai turistas pelo lago, cachoeira e grutas.

Distância de Goiânia: 502 km

Informações: minacu.go.gov.br



PIRENÓPOLIS

Um dos destinos turísticos preferidos por turistas de Goiás e do Distrito Federal devido às cachoeiras, história e gastronomia, Pirenópolis será palco do Carnaval Cultural. A ideia é promover matinês, shows noturnos e apresentações com marchinhas de carnaval comandadas por bandas tradicionais.



No palco em frente ao Museu do Divino, haverá de sábado, 18, a terça-feira, 21, atrações a partir das 20 horas. Na terça, às 10 horas, será a vez do bloquinho infantil. Blocos devem desfilar pelos quatro dias de folia. Eventos privados também devem movimentar o destino como o show da dupla Murilo e Ricardo no CarnaStay, promovido pela Stay Piri Pousada Hotel. Pirenópolis costuma receber cerca de 20 mil turistas nesta época do ano.

Distância de Goiânia: 128 km

Informações: pirenopolis.go.gov.br



PORANGATU

Famosa por fazer uma ótima folia de rua, Porangatu quer resgatar este ano a tradição. De sexta, 17, a segunda-feira, 20, a Orla da Lagoa se transforma em palco para atrações como Bruninho Costa, que abre a folia com a escolha da rainha e princesa do carnaval, Rogerinho Show, Arrochamba e a cantora Maristela Müller, escalada para encerrar o agito. A festa começa com som automotivo diariamente e no domingo, 19, haverá matinê para a criançada.

Distância de Goiânia: 407 km

Informações: porangatu.go.gov.br



URUAÇU

Em Uruaçu, a programação

da folia em todas estas cidades é bem diversificada, com shows de axé, forró, sertanejo e música eletrônica. A Praia Generosa, às margens do Lago Serra da Mesa, será o palco da programação que começa no sábado, 18, com show do DJ Jiraya Uai, e vai até terça-feira, 21, com apresentação do cantor gospel Regis Danese. Jefferson Moraes, no domingo, 19, e Kamisa 10, na segunda, 20, completam o time de atrações que conta ainda com torneios de vôlei de praia, beach tennis e futevôlei.

Distância de Goiânia: 281 km

Informações: uruacu.go.gov.br



ORIZONA

Nas quatro noites de festa, na Praça do Lazer, em Orizona, haverá shows e DJs convidados. Quem abre a programação na sexta-feira, 17, é a banda Swing Beat. Derik e Eduardo Axé, Lucas e os Caras e Banda Samba Bom também estão escalados para a folia na cidade que segue até segunda-feira, 20. Para os pequenos, haverá matinê, no domingo, 19, das 14 às 17 horas, em clima bem familiar.

Distância de Goiânia: 139 km

Informações: orizona.go.gov.br



ANHANGUERA

Menor cidade de Goiás, Anhanguera terá dois dias de festa. O Grupo Salseiro abre o carnaval no sábado, no dia 18, às 20 horas, aquecendo o público para o concurso de blocos de carnaval. O agito será realizado no Complexo Turístico Esportivo e Recreativo Levison da Silva. Domingo, 19, tem matinê para as crianças, às 15 horas, e batucada com marchinhas. A partir das 20 horas, a DJ Lô Fernandes encerra o agito na cidade banhada pelo Rio Paranaíba.

Distância de Goiânia: 270 km

Informações: anhanguera.go.gov.br