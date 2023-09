Confira oito opções para aproveitar o feriadão no interior de Goiás

Já sabe o que fazer no feriado prolongado de 7 de setembro? Seja perto ou longe, a fuga da rotina é sempre uma boa pedida. Quem ainda não programou nada e não quer ficar em casa, fica tranquilo que ainda dá tempo. Depois daquela revisão no carro para pegar a estrada, o difícil vai ser escolher o destino. Para quem gosta de música, tem Almir Sater em Britânia, João Neto e Frederico em Hidrolândia e o rapper Rapadura, artista indicado ao Grammy Latino em 2020, na Chapada dos Veadeiros. Já quem prefere um passeio pela culinária, tem à disposição dois festivais gastronômicos programados para o período em Rio Quente e em Niquelândia. Ainda tem competição de pesca em Aruanã, música em Piri e exposição na cidade de Goiás. Seja qual for a escolha, a diversão estará garantida. Bom passeio!



BRITÂNIA

A 320 km de Goiânia, em Britânia, a programação especial da 28ª edição da Festa do Peão da cidade promete animar o feriado prolongado. O evento começa nesta quarta-feira (6) e segue até sábado (9) à beira do Lago dos Tigres, o maior lago natural da América do Sul, com rodeios, exposição fotográfica no Museu de Arte de Britânia e shows com Pedro Paulo e Alex, João Henrique, Mayck e Lyan, Marcus Biancardini, Diego e Arnaldo e Nila Branco e Almir Pessoa. O encerramento será com o violeiro Almir Sater (foto). A entrada é solidária mediante a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis. Mais informações: www.britania.go.gov.br ou @prefeitura_britania.

HIDROLÂNDIA

As duplas Edson e Hudson, João Neto e Frederico (foto) e Carlos e Jader são as principais atrações do 2º Hidrolândia É Show, que começa na quinta-feira (7) e segue até domingo (10), no Parque Municipal de Eventos Cassimiro Lino de Araújo. Além dos sertanejos, a música eletrônica se faz presente no evento com nomes de peso da cena, com os DJs Vinícius Cavalcante e Larissa Lahw. Os ingressos serão por contribuição solidária mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis e podem ser trocados nos supermercados cadastrados. Outra atração na cidade, que fica a quase 40 km de Goiânia, é curtir a temporada de jabuticabas, na Fazenda Jabuticabal, que conta com 42 mil pés da árvore. Informações: @prefeituradehidrolandiagoias.

RIO QUENTE

O feriado prolongado também pode ser um convite para quem aprecia uma boa gastronomia. De quinta-feira (7) a sábado (9), a partir das 17 horas, o bairro da Esplanada em Rio Quente, a cerca de 180 km de Goiânia, recebe uma grande estrutura de cozinha show em que chefs vão ensinar diversas receitas ao público. Estão confirmados Don Fabrizio, Marco Túlio Abras Junior França, José Honorato, André Barros, Humberto Marra, Emiliana Azambuja, Leão BBQ e Aloísio Godinho. O evento, que conta com a participação de 40 estabelecimentos, faz parte da programação que celebra os 300 anos da descoberta das águas quentes, mais um motivo para quem decidir esticar um pouco mais o passeio. Informações: @gastronomico_rioquente.

NIQUELÂNDIA

Outro giro pelo Estado que deve atrair muitos visitantes neste feriado é a 3ª edição do Festival Gastronômico Josephina’s – Comida de Tradição de Niquelândia, programado de 7 a 9 de setembro, na Praça da Igreja Matriz da cidade do Norte do Estado, que fica a pouco mais de 300 km de Goiânia. O evento vai reunir 28 estabelecimentos do setor de alimentação, juntamente com três cooperativas de agricultura familiar, totalizando 31 espaços para a comercialização e exposição de produtos. A programação também conta com oficinas infantis com receitas tradicionais e a participação do grupo de teatro Mamulengos. Pão de queijo de corte recheado com lombo desfiado, rapaduras de colher, tapioca e licor de baru são algumas das estrelas da festa. Pratos a partir de R$ 8. Quem quiser esticar mais um pouco pode aproveitar para conhecer o Lago da Hidrelétrica da Serra da Mesa, o quarto maior lago artificial do mundo em extensão e volume.

CHAPADA DOS VEADEIROS

Quem escolher a Chapada dos Veadeiros como destino tem opções de ecoturismo durante o dia e programação musical à noite. De sexta-feira (8) a domingo (10), acontece o Chapada Dreams Festival (@chapadadreams), na Cachoeira dos Cristais, a 5 km de Alto Paraíso sentido Cavalcante. A grande atração do evento é o músico cearense Rapadura (foto), que mistura hip hop com baião. Já na Vila de São Jorge, quem comanda a festa na sexta-feira é o grupo Forró Cobogó (DF), na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge (@casadeculturacavaleirodejorge). Os links para garantir os ingressos estão disponíveis nas redes sociais dos eventos.

PIRENÓPOLIS

A pouco menos de duas horas de carro da capital está um daqueles destinos certos para quem busca boas opções gastronômicas com trilha sonora. O Haikai Jardim Gastronômico apresenta na sexta-feira (8) e no sábado (9), a partir das 18 horas, o projeto Uh!Lalás, que tem a DJ Pri Loyola realizando mashups ao vivo acompanhada da cantora Grace Carvalho na voz. O espaço gastronômico fica na Rua do Rosário e é especializado em cozinha japonesa, contemporânea e carnes especiais. Informações: @haikaipirenopolis. Para aproveitar ainda mais Piri, que tal aproveitar o calor para um mergulho nas cachoeiras?

CIDADE DE GOIÁS

Exposições, música ao vivo e inauguração de um novo espaço estão entre as opções do feriado prolongado da cidade de Goiás, a 142 km de Goiânia. Até o dia 30 de outubro é possível conferir a exposição do Museu Histórico Dominicano Frei Nazareno Confaloni (@museuconfaloni), que conta com cerca de 80 obras do artista sob curadoria de PX Silveira. O Instituto Biapó conta com a exposição Cidade à Vista, composta por 14 ambientes. No Zeppelin Bar Cozinha e Arte (@zeppebar), dentro do Mercado Municipal, tem programação musical de quarta (6) a sábado (9), entre jazz, MPB, pop e rock. Já o casarão da Rua Santa Bárbara foi transformado em espaço cultural que promove shows, exposições e eventos e será inaugurado na quinta-feira (7), a partir das 18 horas.

ARUANÃ

O sábado (9) às margens do Rio Araguaia vai ser sinônimo de pescaria, e a modalidade ali é coisa séria. A terceira etapa do circuito de pesca esportiva Gigantes do Araguaia acontece na cidade de Aruanã, que fica a 315 km de Goiânia, e distribuirá mais de R$ 100 mil em prêmios para as dez primeiras equipes classificadas. O regulamento completo e mais informações podem ser conferidos no Instagram @circuitogoiano e as inscrições devem ser feitas por meio do telefone (61) 99272-9292.

(COLABOROU LUÍSA GUIMARÃES)