Confira os destaques da programação da Amarê Fashion, em Goiânia

Apresentar a moda produzida em Goiás tendo como referência o passado, pensando no futuro e com apoio do presente. A Amarê Fashion - Semana de Moda Goiana dá início a sua segunda edição nesta terça-feira (29) e segue até o dia 2 de setembro (sábado) no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Desfiles, palestras, talks, rodadas de negócios e exposições de marcas dividem espaço com música, entretenimento e gastronomia na agenda do evento, que conta com apresentação de Mumuzinho na cerimônia de abertura e show de Fernanda Abreu no encerramento. A programação é gratuita.

O cantor e ator carioca Mumuzinho traz ao Palácio da Música do CCON o show O Rio Continua Lindo. E perto!, projeto que começou a ser apresentado Brasil afora em 2023 no início do mês de agosto. A apresentação tem início às 21h30 e a entrada é gratuita, sujeita a lotação do espaço. Ainda nesta terça, o evento recebe o jornalista Bruno Astuto. Ele conduz a palestra de abertura O Futuro da Moda Brasileira e Mundial, às 20 horas.

Realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Governo de Goiás, "a Amarê Fashion baseia a edição 2023 nos pilares da sustentabilidade e do futuro", destaca Thais Oliveira, gerente estadual de moda do Sebrae Goiás.

Na quarta-feira (30), por exemplo, o estilista carioca Lucas Leão conduz uma palestra imersiva sobre as transformações no mercado da moda com roupas digitais.

Nomes como Eleonora Hsiung, Sylvia Demetresco e Danila Guimarães, que conduzem um talk no dia 31 de agosto sobre experiência do consumidor, dividem espaço na programação com representantes da nova geração da moda em Goiás como Theo Alexandre, Naya Violeta e Raphael Aquino, integrantes do talk A Moda do Futuro X O Futuro da Moda, que conta, ainda, com participação de Isa Silva.

“Não podemos falar dessas grandes marcas e trazer novos talentos sem reverenciar os nomes dessas veteranas. Nós também estabelecemos um equilíbrio entre goianos e convidados nacionais na programação de palestras e talks”, aponta.

Desfiles de grandes marcas como M. Pollo, Di Paula e Balada dividem a passarela do evento com o desfile desenvolvido pelos alunos do Senac Fashion School com a mentoria do estilista Theo Alexandre, além de marcas do Mega Moda e o primeiro desfile da marca Marlo Studio em Goiânia. Um concurso de estilistas compõe a agenda do evento, que conta também com estandes de mais de 30 marcas de slow e fast fashion.

O encerramento da Amarê Fashion será na noite de sábado (2), a partir das 21h30, com show de Fernanda Abreu no Palácio da Música. Os ingressos são limitados e podem ser retirados mediante doação de 5kg de alimento não perecível nas unidades do Sesc Centro, Universitário e Faiçalville.

“No ano passado, mesmo sendo a estreia do evento tivemos resultados muito positivos. Em 2023 estamos potencializando aquilo que já acessamos e melhorando as oportunidades que vimos que eram interessantes, como a ampliação da praça de alimentação, que desta vez conta com 8 restaurantes, além de apresentar mais desfiles e mais expositores”, destaca Thais Oliveira.