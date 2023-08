Confira quem são os goianos com mais de 1 bilhão de dólares no ranking da Forbes

Segundo levantamento feito pela Forbes no início de 2023, três goianos figuram na lista de brasileiros com maiores fortunas. Representando Goiás, estão os irmãos Joesley e Wesley Batista, herdeiros da JBS S.A., na 18° posição da lista, e também João Alves de Queiroz Filho, herdeiro da Arisco, em 40° lugar. Juntos, os três empresários somam mais de R$ 32,51 bilhões.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista herdaram a empresa que foi aberta pelo pai em 1953. Na época, o açougue de José Batista Sobrinho cresceu com a aquisição de frigoríficos locais. Os filhos Joesley e Wesley assumiram o controle da empresa do pai em 2000. Hoje, a JBS S.A. é uma das maiores empresas de processamento de carne do planeta. Juntos, os irmãos possuem soma de R$ 26,42 bilhões.

O grupo está no controle da Friboi, da Swift, da Seara, Primo, Pilgrim’s Pride, Doriana, Massa Leve, entre outras marcas reconhecidas nacional e internacionalmente. Hoje, são cerca de 250 mil funcionários espalhados em mais de 20 países. A companhia também diversificou sua cadeia produtiva. A JBS atua com produção de couro, biodiesel, colágeno, higiene pessoal, embalagens, gestão de resíduos, entre outras atividades.

Joesley Batista nasceu em Formosa e hoje possui 51 anos. Seu irmão, Wesley, é anapolino e está com 50 anos.

Já o herdeiro da Arisco e chefe da Hypermarcas (hoje conhecida como Hyper Pharma), João Alves de Queiroz Filho, possui fortuna aproximada de R$ 6,09 bilhões. A cadeia industrial atua no ramo alimentício, estético, de higiene e também no farmacêutico. O grupo produz itens conhecidos do cotidiano do brasileiro como o adoçante Zero-Cal e medicamentos como Atroveran e Maracugina.

O conglomerado de Alves de Queiroz começou a ser erguido em 1969, por seu pai, que fundou a distribuidora Sal Cometa, precursora da Arisco. Em 2002, após vender a Arisco, João Alves de Queiroz Filho comprou a marca Assolan, de palhas de aço. Em 2007, comprou a DM Farmacêutica, empresa que vende produtos que não precisam de receita médica para compra.

Hoje, o grupo também está no ramo das telecomunicações. João Filho está no controle da TV Serra Dourada e de quatro retransmissoras do SBT. Além disso, o empresário possui 15% do portal UOL, e por consequência, tem participação indireta da PagSeguro.

João Alves de Queiroz Filho nasceu em Goiânia, e hoje está com 70 anos de idade.