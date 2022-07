Conheça a família Timbó da novela 'Mar do Sertão'

Em Mar do Sertão, próxima trama da faixa das 18 horas da Globo, Timbó (Enrique Diaz) é um sobrevivente da seca que o povo da região está condenado há gerações. Ele leva uma vida simples, mas sem deixar de lado a criatividade e até um pouco de malandragem. Apesar de não ter estudado, sua vivacidade de espírito faz com que ele tenha resposta para tudo, sempre com bom humor. Ao lado de seu fiel companheiro, o burrico Shop Cênti, é figura conhecida por todos de Canta Pedra.

Timbó é casado com Tereza (Clarissa Pinheiro), mulher forte e religiosa, mas que é também uma pessoa sofrida, o que a tornou ressabiada e caladona. “A Teresa traz a dureza do sertão e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito bondosa, devota à família. Ela tem três filhos com Timbó, e acho que essa família vai trazer muita inspiração para esse povo brasileiro que não perde a esperança”, comenta Clarissa Pinheiro.

Família

Tereza e Timbó são pais de Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile). Mirinho, o mais velho, está sempre envolvido com más companhias e querendo se dar bem, de preferência sem fazer esforço. Rosinha, assim como os pais, conseguirá dar a volta por cima em todas as situações por conta da sabedoria empírica que os ensinou a sobreviver no agreste. Joca, o caçula dos Timbós, será o melhor amigo de Manduca (Enzo Diniz), o filho de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé).

Zé Paulino, aliás, sempre foi uma referência para Timbó. “Zé Paulino é uma espécie de herói para ele, porque é um cara que sempre o tratou muito bem. Timbó coloca o Zé Paulino quase em um lugar divino, tem adoração por ele”, afirma Enrique Diaz. Junto com Candoca, Zé Paulino defenderá Timbó das tramoias do prefeito Sabá Bodó. “Timbó mora numa terra super seca, mas foi onde enterrou o pai. E o prefeito quer desapropriar aquela terra para fazer um açude, que competiria com o açude do coronel Tertúlio (José de Abreu), o homem mais rico da cidade”, explica Enrique.

A família de Timbó, em meio a todas as dificuldades, está sempre unida e olhando a vida com otimismo. “Essa novela é muito familiar e tem uma história muito romântica. Espero que o público acompanhe e goste”, torce Enrique.

Enrique Diaz destaca sua felicidade por ter, depois de Pantanal, fazer comédia de novo. “Acho uma delícia. A

gente teve esse período inicial que foi muito rico. A gente gravou em lugares muito bonitos, uma potência muito forte do Brasil e da geografia dos lugares, como pelo encontro com as pessoas do sertão, das cidadezinhas que a gente passou”. São “sonoridades, afetos, modos, acolhida, foi muito divertido e rico encontrar com eles. Foi um começo muito bom,” ressalta o ator.

Mar do Sertão é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com Marcos Lazarini, Claudia Gomes e Dino Cantelli, e com colaboração de Carol Santos. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.