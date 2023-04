Conheça a história de assassino que pode ser pai de Matthew McConaughey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matthew McConaughey revelou recentemente que talvez o homem que chamou de pai por 53 anos pode não ser seu parente biológico. O ator afirma que uma conversa com sua mãe levantou dúvidas sobre sua verdadeira paternidade e que, na verdade, o pai de seu amigo de longa data Woody Harrelson, pode também ser seu pai.

A história começou durante uma viagem em família pela Grécia há alguns anos, na qual Woody estava junto. Os atores conversavam sobre as similaridades físicas que tem e como até as respectivas famílias confundem quem é quem. "Estávamos sentados conversando sobre como nós somos próximos e nossas famílias também. E minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai.' Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou depois de 'conhecia'. Era um conhecia carregado."

Os amigos encontraram evidências que apontam para um possível encontro entre a mãe de Matthew e Charles Harrelson, pai de Woody, no estado americano do Texas, em um período em que a matriarca estava separada e Harrelson estava solto. Isso porque ele foi um assassino profissional e passou duas vezes pela prisão --a última sentença foi uma condenação perpétua por matar um juiz federal.

A primeira detenção ocorreu em 1973, pelo assassinato de um produtor de grãos em 1968. Ele foi libertado da prisão depois de cumprir pena por cinco anos, mas retornou ao presídio em 1981 quando foi considerado culpado da morte de John Wood, juiz federal texano.

Notícias afirmam que, durante o período recluso, Harrelson confessou estar envolvido no assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy, em 1963. Porém, voltou atrás depois e disse que estava sob efeito de drogas quando fez a afirmação.

A dúvida paira sobre os dois. Woody disse que tenta convencer Matthew a fazer um teste de DNA, mas o ator afirma que, caso a suposição seja verdadeira, ele tem muito a assimilar.

"É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para arriscar e dizer 'espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Eu tenho um pouco mais a arriscar", disse Matthew em entrevista ao podcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa.