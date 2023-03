Conheça Isaac Amendoim, 9, influenciador mirim que será Chico Bento no cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador mirim Isaac Amendoim, 9, foi escolhido por Mauricio de Sousa para interpretar Chico Bento num filme live-action sobre o personagem da Turma da Mônica, ainda sem data definida para o início da produção. Espontâneo, Isaac faz sucesso na web com esquetes e vídeos que mostram sua rotina na roça, em Cana Verde, sua cidade natal, com cerca de 7 000 habitantes, em Minas Gerais. Ele também abriu um canal no YouTube, que já conta com mais de 1,5 milhão de inscritos.

O momento da revelação, filmado e publicado nas redes sociais do menino, viralizou. "Até agora não estou acreditando, mas é verdade! Vou ser o Chico Bento nos cinemas, com a benção de ninguém menos que o próprio Mauricio de Sousa. Foi muita emoção que eu e minha família vivemos neste dia. Tô feliz demais da conta!", comemorou o menino, que no Instagram conta com mais de 2 milhões de fãs.

Um dos grandes incentivadores de Amendoim é o também humorista Gustavo Tubarão, que já o levou ao programa Eliana (SBT). Pelo Instagram, o padrinho parabenizou seu pupilo.

"Amendoim vai ser o Chico Bento, eu tô escrevendo isso aqui chorando, mas chorando de alegria! Tá passando um filme na minha cabeça desde o dia que vi essa criança pela primeira vez. Eu senti a pureza e a inocência desse menino, no fundo, eu sabia que Deus tinha planos na vida dele", escreveu.

"Amendoim mora na zona rural de uma cidade muito pequena, a probabilidade de uma criança com um talento enorme ser notada era quase zero. São os planos de Deus, não tem jeito", emendou Tubarão.