'Consegui este trabalho há dez dias, peço desculpas', diz apresentador do Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do Globo de Ouro 2024, que aconteceu na noite de domingo (7), foi comandada por Jo Koy, comediante americano. Ao longo da premiação, no entanto, algumas falas dele foram mal recebidas pelo público.

Mas, antes do início da apresentação, Koy brincou com sua contratação em cima da hora. "Consegui este trabalho há dez dias, peço desculpas", disse.

Ele fez piada sobre o nariz de Bradley Cooper no filme "O Maestro", o pênis de Barry Keoghan no filme "Saltburn" e com Taylor Swift. "A diferença entre a NFL e o Globo de Ouro é que o Globo de Ouro não tem todas as câmeras focadas na Taylor Swift", disse em referência ao namoro da cantora com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Em outro momento, Koy ainda afirmou que o filme "Barbie" é sobre "uma boneca de plástico com seios grandes". Nas redes sociais, internautas criticam a apresentação do comediante e repercutem as expressões faciais dos artistas presentes, que indicariam desagrado.

O anúncio de sua seleção foi feito em 21 de dezembro, após a recusa de nomes como Ali Wong e Chris Rock em meio a mudanças de administração e do sistema de votação do evento.