Conta de Luan Santana no Twitter hackeada e invasor posta fotos de Kid Bengala

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil do cantor Luan Santana foi hackeado na madrugada desta sexta-feira (27) e esteve sob controle dos criminosos durante oito horas. Nesse per?odo, duas fotos do ex-ator porn? Kid Bengala foram postadas na conta com mais de 11,7 milh?es de seguidores, al?m de mensagens sobre a invas?o.

Em um dos posts, o hacker pede para que os seguidores acompanhem a p?gina de @zestyx64, onde o invasor faria "direto zoeiras como essa aqui, prometo que vcs v?o gostar." A bio de Santana foi alterada para "cantor e masturbador". Um meme com a cantora Gretchen tamb?m foi postado.

Segundo a assessoria do artista, afirmou que o departamento digital da empresa Faz Midia e a gravadora Sony Music entrou em contato com o Twitter internacional para solucionar o problema. A conta de Santana foi recuperada no in?cio da tarde desta sexta.