Conta oficial de Neymar no Twitter é hackeada e exibe mensagens aleatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta oficial de Neymar no Twitter foi hackeada, na tarde desta terça-feira (28). As duas postagens contêm mensagens aleatórias, com sequências de letras, e ficaram pouco mais de 20 minutos no ar. O perfil tem quase 62 milhões de seguidores.

A última postagem feita pelo jogador na rede social foi no dia 22 de março, endereçada a um usuário que se identifica como counterstrike, e diz: "Manda para o pai o CS2. Nunca te pedi nada."

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do jogador confirmou que a conta foi invadida e que a plataforma está resolvendo a situação.