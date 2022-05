Críticas de Zé Neto à Lei Rouanet e Anitta rendem pedidos de CPI do Sertanejo na internet

A hashtag CPI do Sertanejo não para de ganhar menções nas redes sociais. Internautas cobram posicionamento de políticos para apuração de suspeitas de esquemas entre prefeituras e cantores sertanejos na contratação de shows milionários para eventos municipais sem licitação.

Tudo isso começou depois que o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, dizer em um show que não precisava da Lei Rouanet, que é uma verba pública, e tecer críticas destinadas à cantora Anitta. Os fãs da cantora internacional passaram a pesquisar os valores pagos pelos munícipios e as formas de pagamento.

O que vem sendo divulgado é que estes cantores recebem para uma apresentação, o mesmo gasto na cidade com educação em um mês inteiro. A prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, cancelou o show com Gusttavo Lima, que estava marcado para junho deste ano.

Cancelado

O show da dupla Bruno e Marrone na mesma cidade também foi cancelado. O prefeito afirmou em nota que as notícias de que a contratação ocorreria com verbas de saúde e educação são levianas e tendenciosas e que os recursos utilizados são advindos da mineração, previstos em lei.

Esta cidade tinha previsto gastar R$ 2,3 milhões em cachês, e ainda tinham na lista dos sertanejos Simone e Simaria, Israel e Rodolffo dentro da programação da 32ª Cavalgada da cidade. A prefeitura ainda destacou que estes eventos atraem turistas e impulsionam geração de renda no comércio local.

No estado de Roraima, o Ministério Público também decidiu verificar o contrato firmado com Gusttavo Lima depois que a cidade de São Luiz, que tem cerca de 8,5 mil habitantes agendar apresentação do cantor por R$ 800 mil. A assessoria do cantor afirma que não compactua com ilegalidades.

Criticado

O cantor Zé Neto está sendo alvo de críticas entre os sertanejos e empresários do ramo. O colunista Fefito, do UOL, publicou que as falas do sertanejo abriram uma “caixa de pandora” que vem mostrando que boa parte dos shows realizados pelo Brasil teriam sido pagos com dinheiro público, muitas vezes sem licitação.

Fefito diz que teve acesso às mensagens de críticas a Zé Neto e que o “temor é que haja uma ‘caça às bruxas’ e a fonte seque, uma vez que já há políticos se manifestando e pedindo investigação.”

No dia 17 de maio deste ano, durante um show, o cantor disse: “Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente”.

Anitta já declarou ter feito uma tatuagem íntima.

Desculpas

O cantor que deu início à revolta dos fãs de Anitta chegou a pedir desculpas em suas redes sociais. Depois que suas falas levaram os usuários da internet a vasculhar os contratos desses shows e outros cantores foram afetados, ele pediu desculpas à Anitta e a quem se sentiu ofendido por suas declarações.

Anitta, por sua vez, fez uma postagem no Twitter, onde a hashtag tem milhares de postagens e referências. Ela comentou: “E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó”, se referindo ao fato da crítica feita por Zé Neto à sua tatuagem ter rendido debate sobre contratos de cantores com dinheiro público.