Cresce a busca por procedimentos estéticos entre os homens

Para se manter em paz com sua autoestima, o engenheiro civil e professor Marco Aurélio Tavares Caetano, de 36 anos, tem dado cada vez mais atenção para as práticas de autocuidado e de investimento em estética. “Faço limpeza de pele de três em três meses desde sempre. Com a minha rotina, trabalhando como engenheiro civil das 8 às 18 horas e como professor no período noturno, as olheiras ficaram inevitáveis e fui em busca de tratamentos para mitigar o problema”, conta. O preenchimento com ácido hialurônico foi o indicado para suavizar as olheiras e as aplicações de botox se juntaram ao pacote para amenizar as marcas de expressão do rosto.

Outras questões foram surgindo pelo caminho, como a temida calvície. Em meados de maio deste ano, Marco Aurélio começou um novo tratamento com aplicação de enzimas, feita direto no couro cabeludo para crescimento e fortalecimento dos fios. “Tem dado resultados muito bons, acabando com alguns espaços vazios do couro cabeludo. Esse é um tratamento contínuo, que sigo fazendo desde então”, explica.

Marco Aurélio também segue à risca as orientações das profissionais que o atendem para os cuidados em casa. “Faço o uso de sabonetes esfoliantes para o rosto e revezo o xampu convencional com o xampu fortificante no dia a dia”, conta. Acompanhar os efeitos positivos que cada procedimento e tratamento produz acaba incentivando que esses cuidados sejam uma crescente, segundo ele. “Meu foco é sempre no visual e na autoestima. Já estou conversando com as profissionais para eu começar a depilação a laser no mês que vem”, conta.

Foi-se o tempo em que encontrar homens nas clínicas de estética e consultórios de cirurgia plástica era raridade. Os números, aliás, reforçam essa hipótese: segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC-Spas), 30% dos clientes das clínicas de estética do Brasil são do público masculino. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reforça o mesmo, mostrando que nos últimos cinco anos a quantidade de homens que passaram por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos subiu de 5% para 30% em 2021.

Essa é a porcentagem aproximada do público masculino frequentador do consultório da biomédica estética Bruna Rodrigues. “Realmente, quando comecei a trabalhar com estética, há nove anos, era muito raro atender um homem. Agora, eles vêm se mostrando muito vaidosos, mas também preocupados com a prevenção e o envelhecimento. Posso afirmar que, hoje, seguramente, 30% dos procedimentos são realizados neles. E acredito que a tendência é de crescimento, porque eles também querem envelhecer com saúde e beleza”, comenta.

O público, segundo ela, é bem diverso. “O que eu noto de semelhança é que a maioria chega até aqui por alguma indicação de confiança, seja de uma tia ou irmã, da esposa que o traz junto, da mãe que insiste para conhecer”, conta. Ver os resultados dos amigos próximos também podem dar aquele empurrãozinho a mais para essa busca, que é maior para alguns procedimentos estéticos. Bruna destaca cinco deles: tratamento de queda capilar, aplicação de toxina botulínica, depilação a laser, harmonização facial e tratamento de gordura corporal localizada.

A calvície está entre as maiores preocupações estéticas dos homens e pode ter origem genética e multifatorial. A depender da fase em que a queda capilar se encontra, inicial, média ou já avançada, será indicado um determinado tratamento. “A aplicação de fármacos específicos pode ser indicada tanto para o tratamento da queda, quanto para o fortalecimento do bulbo capilar e estimulação do crescimento dos fios. Pode ser um tratamento também preventivo e para o estágio médio da queda”, explica.

Essa é uma aplicação injetável feita diretamente no couro cabeludo, chamada de intradermoterapia. Entre as substâncias mais usadas, segundo Bruna, estão a de finasterida, biotina e fator de crescimento. Quando o estágio da queda já é avançado, a profissional prefere indicar algum colega especialista em implante capilar. “Nesses casos, somente as aplicações não vão gerar um resultado legal”, observa. O procedimento para cabelos é feito com praticamente a mesma frequência e quantidade tanto em homens quanto em mulheres, diferentemente da aplicação de botox, segundo a especialista. “A aplicação em homens geralmente é menor e mais sutil, deixando-o ainda com um pouquinho de rugas, para um aspecto mais natural”, diz.

Já a procura pelo tratamento de gordura localizada tem o abdômen como região do corpo mais procurada. Procedimentos também podem ser feitos na região do rosto, queixo e pescoço, como a lipo de papada, explica a cirurgiã dentista Mariana Gomes, à frente de uma clínica especializada em harmonização orofacial, implante e estética em Goiânia. “A lipo de papada melhora o contorno facial, reduzindo o aspecto envelhecido e melhorando a definição na região do pescoço”, diz.

A depilação a laser também está entre os procedimentos queridinhos do público masculino atualmente. A fisioterapeuta Geovana Vieira, especialista em laser, destaca que a procura vai além da manutenção dos pelos. “O aumento do interesse se dá pela compreensão de que a depilação a laser não está relacionada somente à questão estética, mas também à qualidade de vida, já que o laser auxilia no tratamento da foliculite. Além, é claro, da busca por um método rápido, prático e que proporciona uma maior liberdade para todos”, completa.

Top 5

O DAQUI selecionou os cinco procedimentos estéticos mais procurados pelo público masculino atualmente. Conheça cada um deles:



1. Queda capilar

A queda de cabelo pode ser genética ou de causa multifatorial e, por isso, os tratamentos devem ser indicados caso a caso. Entre os procedimentos, a biomédica Bruna Rodrigues destaca as aplicações injetáveis de finasterida, biotina e fator de crescimento no couro cabeludo para redução de queda, fortalecimento do bulbo capilar e crescimento do fio.



2. Depilação a laser

O procedimento ajuda na manutenção dos pelos corporais e da barba, mas a fisioterapeuta especializada em laser, Geovana Vieira, diz que uma das principais motivações da procura é auxiliar no tratamento da foliculite.



3. Gordura localizada

Região do abdômen, delineação dos contornos, como o ângulo da mandíbula e flacidez do rosto estão entre os tratamentos de gordura localizada campeões de procura. Nasmya Jamal destaca a lipo de papada entre os mais realizados para a definição da região do pescoço e também os fios de tração e bioestimuladores para combate da flacidez, garantindo um efeito lifting.



4. Botox

Diminuir as marcas de expressão e rugas da face é a promessa da toxina botulínica, já bastante popularizada por aqui. Bruna Rodrigues explica que a aplicação em homens costuma ser mais sutil que nas mulheres. "É aquela aplicação que deixa o homem ainda com um pouquinho de rugas, para um aspecto mais natural", diz.



5. Harmonização facial

Os tratamentos com botox e de gordura localizada na região da face também são realizados na harmonização facial, mas Mariana Gomes acrescenta o preenchimento no contorno de mandíbula e queixo, que deixa o rosto com aspecto mais quadrado, além da bichectomia, que diminui o volume na região das bochechas.