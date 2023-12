Cruzeiro do Neymar tem craque cheio de ouro, filho dançarino e suposto deboche à ex

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 30, está soltinho em seu cruzeiro, que zarpou na última terça (26) de Santos e terá festas até o próximo dia 29. Muitos famosos como Zé Felipe, Virginia Fonseca, Deolane Bezerra, Belo, Gracyanne e MCs marcam presença nas comemorações.

A expectativa é a de que o faturamento chegue a R$ 15 milhões, já que cada pacote não saiu por menos de R$ 4.700. Ao todo, cabem mais de 4.300 pessoas no cruzeiro, mas serviços de bebidas não estão inclusos. O percurso terá uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro. A conta oficial da divulgação afirma que serão "72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol."

E tudo o que acontece em alto-mar já tem sido compartilhado. Vídeos e fotos tanto do anfitrião quanto de seus convidados rodam pelas redes sociais. Confira abaixo tudo o que já rolou no cruzeiro do Neymar:

Tratamento médico: Durante toda a festa, Neymar passará por tratamento para a lesão em sua perna, como fisioterapia e massagem. Ele teve de se submeter a uma cirurgia após lesão, mas isso não o fez desistir da festa.

Suposto deboche ao antigo relacionamento: Em vídeos que circulam pelas redes sociais, Neymar aparece cantando a música "Set dos Casados". Porém, na hora do refrão, ele alterou a letra. A música original diz: "Eu fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu". Ney trocou a palavra cunhada por Bianca, o nome da irmã de Bruna Biancardi que pela web reclamou das supostas traições dele.

Filho bom de dança: Davi Lucca, o primogênito do jogador, foi chamado ao palco e arriscou alguns passos da música "Tubarão" ao lado do MC Ryan SP. Mavie, que nasceu faz pouco tempo, ficou em terra firme com Biancardi.

Ouro: MC Paiva deu para Neymar um cordão de ouro de mais de três quilos, além de anéis que valem uma fortuna. O craque se divertiu ao vestir as peças.

Sofrência: Ao som de Péricles, Neymar se jogou e cantou músicas românticas, mesmo de muletas.

Santos Futebol Clube: Em papo com o comediante Negrete, Neymar sugeriu comprar o seu antigo clube, o Santos, e contratar o comediante para jogar na equipe.

Repercussão internacional: Jornais como o Marca e o tabloide The Sun repercutiram o fato de Neymar, mesmo lesionado, dar uma festa num navio.

Multidão na despedida: Muitas pessoas foram até o porto em Santos para acenar e ver a partida do navio de Neymar. "Não é fraco, não", gritou um dos fãs.