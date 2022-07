Dani Calabresa diz que encerrou contrato fixo com a Globo

A comediante Dani Calabresa, de 40 anos, afirmou que agora trabalhará apenas por obra com a TV Globo. Em entrevista ao colunista do UOL Lucas Pasin, a atriz revelou que encerrou seu contrato fixo com a emissora após sete anos.

Segundo ela, o novo formato pode ser bom para que o artista possa desfrutar de outras possibilidades também no streaming. A participação dela no quadro CAT BBB ainda não está 100% garantida, mas ela conta que gostaria de continuar no reality em 2023.

"Esse modelo de contrato [por obra] permite que o artista varie. Acho moderno. Pode ser que daqui um ano eu esteja chorando debaixo da ponte", disse.